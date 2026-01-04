Aitana da la sorpresa al mostrar una faceta desconocida que nada tiene que ver con la música

Aitana ha vuelto a dejar claro que no hay reto que se le resista. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, la cantante catalana ha ido labrándose, poco a poco, un hueco en la industria de la música. Durante estos casi 10 años, la joven, de 26 años, ha logrado dar el salto a nivel internacional y alzar su nombre mucho más. Pero, recientemente, ha sido noticia por otro motivo completamente diferente. Y es que, se ha adentrado en un nuevo hobby. Una nueva manera de entretenerse, de las más creativas. Pero, para la que se necesitaba mucha paciencia, dedicación y ganas de aprender.

De esta manera, Aitana ha acudido a sus redes sociales para mostrar que se ha adentrado en el mundo del ganchillo. A través de una historia de Instagram, la cantante ha mostrado cómo está aprendiendo esta práctica. Pero, ha querido recurrir a sus fans para realizar una petición. «Profes en Madrid para aprender a hacer ganchillo», escribió. De esta manera, la artista ha indicado que se encuentra en busca de alguien experto en esta modalidad. Pues, le gustaría aprender a hacer cosas por su cuenta. Pero, antes, necesita la instrucción de un experto. Un movimiento con el que ha sorprendido a todos. «De momento, me está enseñando mi tía Chiqui. Gracias tita, te quiero», escribió la catalana.

Aitana tiene nuevo nombre de usuario en Instagram

La joven ha explicado que el motivo por el que decidió ponerle una x final a su nombre de usuario era porque su nombre ya estaba en uso por otra persona. Por lo tanto, no le quedó más remedio que presentarse como @aitanax. Pero, debido al crecimiento de su popularidad, durante los últimos años, su nombre ha terminado por convertirse en su propia marca. Por ello, ahora, si se desea buscarla en redes sociales, ya solo es posible con su nombre: @aitana.

Normalmente, si ya hay un usuario con el nombre que se desea utilizar en redes sociales, no es posible repetirlo. Pero, en el caso de que ese usuario y esa cuenta estén inactivos, hay maneras de remediarlo. Normalmente, se recurre a contactar con la persona que lo tiene. Para ello, se envía un mensaje directo o se contacta con la plataforma. Además, si hablamos de famosos y este tiene una marca registrada, puede reclamar el nombre por derechos de autor. Un caso que ha experimentado Aitana. Por ello, ahora, su nombre de usuario en la plataforma ha cambiado.

Un procedimiento que no es fácil, pero que ella ha conseguido. De hecho, se ha mostrado muy feliz de haber logrado esta gran hazaña. Y es que, no dudó dos veces en compartirlo en sus historias. Pues, así, todos se darían cuenta que hay una nueva forma de buscarla en redes sociales. Sin lugar a duda, un gran año para la catalana que culmina con muchos éxitos y crecimiento en lo profesional y personal.