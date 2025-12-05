Aitana confiesa cómo fue su primer beso: «No sé si esto es legal, pero…»

No es ningún secreto que, desde su participación en OT 2017, Aitana ha conseguido cautivar a miles de personas en todo el mundo no solamente por su música, sino también por su forma de ser. Poco a poco, se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de muchísima gente. ¡Es algo que se ha ganado a pulso, qué duda cabe! Hace unas cuantas semanas, la artista consiguió dejar sin palabras a sus seguidores al lanzar el álbum Cuarto azul, pero también al confirmar que, en 2026, llevará a cabo una gira mundial. Así pues, se encuentra en plena promoción de ambas cuestiones. De hecho, recientemente, Aitana visitó el pódcast mexicano Envinadas, en el cual se sinceró sobre muchos asuntos personales. Entre ellos, cuál fue su primera experiencia en el amor. Unas declaraciones que, como era de esperar, no han dejado indiferente a nadie, ni mucho menos.

En cuanto le preguntaron por su primer beso, la catalana no tardó en reaccionar: «Uff, esto es una historia…», comenzó diciendo. Acto seguido, quiso compartir más detalles sobre esta anécdota: «Yo no quería besarme con alguien que volviera a ver, porque decía ‘lo voy a hacer mal y no quiero que se lo cuente a nadie’», explicó. Algo que acabó sucediendo, puesto que tuvo lugar en una excursión que organizó su instituto para esquiar en los Pirineos. Fue allí donde se encontró con otro colegio de Madrid. En ese preciso instante, Aitana comenzó a dar detalles sobre ese chico con el que se dio su primer beso: «A mí me gustaba… Es que yo no sé si esto es legal, pero a mí me gustaba el monitor que tenía 21 años. Yo tenía 16», aseguró.

Tras dejar claro que no se trataba de su monitor, sino que venía con los estudiantes del colegio madrileño con el que coincidieron en este viaje, todos coincidieron una noche, bajo las estrellas. Fue entonces cuando dieron el paso de jugar al mítico «verdad, beso o atrevimiento». «A mí me tocó darme un beso con alguien y yo dije que no, que no quería», recordó.

Fue entonces cuando sus compañeros insistieron en que lo hiciera. En ese momento, el monitor en cuestión, que estaba apartado junto al resto de monitoras supervisando lo que ocurría con los alumnos, no dudó en intervenir. Y lo hizo para defenderla. De hecho, exclamó lo siguiente: «¡Que no quiere darse un beso!».

Acto seguido, Aitana continuó compartiendo la anécdota en el mencionado pódcast: «Nos fuimos todos y me dijo ‘¿quieres que te acompañe a tu cabaña?’». Y añadió: «Entonces, en la puerta de mi cabaña, me besó», reconoció, dejando a las presentadoras completamente sin palabras con la historia. ¡Se emocionaron mucho!