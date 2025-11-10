El motivo por el que Aitana no quiere volver a cantar en el plató de ‘Operación Triunfo’

En OT2017 ya se postulaba como una de las grandes favoritas de la edición, y así fue. Desde entonces, poco a poco y con mucho trabajo, Aitana ha logrado hacerse un hueco dentro de la industria musical. Una carrera profesional que ha crecido a pasos agigantados y que, el próximo 2026, la llevará a realizar una gira mundial. Pues, su disco Cuarto Azul se ha coronado como uno de los proyectos musicales más sonados desde su estreno. Mientras se dispone a preparar este ansiado tour, la joven se encuentra descansando y recuperando fuerzas para lo que se viene en unos meses. Un tiempo de desconexión que le ha permitido participar en el pódcast de Se regalan dudas. Un encuentro donde se ha sincerado, como nunca antes, y ha hablado de sus orígenes.

Como comentábamos en líneas anteriores, la catalana se dio a conocer públicamente en el talent musical. Una aventura televisiva que no solo fue un éxito rotundo a nivel de audiencias, sino que le labró los primeros pasos de su carrera. Y es que, todo el mundo adoraba a la joven Aitana de 18 años. Al final, y como se pudo ver, no ganó el concurso. Pues, quedó en segundo lugar en la tabla final. Pero, eso no le impidió triunfar como una «superestrella». Un recorrido del que ha hablado en su entrevista.

Sin embargo, la catalana ha sido sincera. Aunque Operación Triunfo siempre formará una parte importante de ella, no tiene pensado volver a pisar ese plató. Y es que, por mucho que quiere a Noemí Galera y al resto de profesores, psicológicamente no se encuentra preparada.

«Justo hoy he hablado con ella, que le he escrito para unas cosas», comenzó diciendo. «Le decía como: ‘Noe, de mí vais a tener siempre lo que queráis porque yo os debo mucho a vosotros’», contó. «Menos volver a cantar nunca en ese escenario», agregó. Eso sí, lejos de dejarlo ahí, la catalana quiso expresar su punto.

«Eso no lo puedo hacer porque, realmente, psicológicamente, todavía no lo tengo bien colocado», concluyó. Unas palabras muy contundentes con las que Aitana se ha mostrado clara y tajante. Además, con ellas, ha cortado por lo sano cualquier tipo de rumor o teoría que la involucraba a ella y a una posible actuación en OT 2025.

Aitana habla de Plex, su pareja

Durante su entrevista en Se regalan dudas, Aitana se sinceró y confesó que nunca se había enamorado como hasta ahora. Pues, mantiene una relación sentimental con Plex. «Yo siempre he estado muy enganchada a estar en sí muy enamorada y con el tiempo me he dado cuenta de que estaba enamorada mal. No mal, que es feo decirlo, quiero decir que era otro tipo de enamoramiento. Era más de adolescente, de joven, de no entender. Eso es lo que yo sentía después de ese año de soltera», explicó.

«Cuando conocía a Dani fue como tú me eliges y yo te elijo, como de hacernos bien. Ya soy madura emocionalmente, ya no es porque no quiero estar sola, sino porque me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo y me completa. Y, cuando alguien te completa en ese aspecto, es distinto. Básicamente, estoy enamorada. Esto no me lo habíais escuchado decir», admitió entre risas. Sin lugar a duda, una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie.