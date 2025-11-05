El dardo envenenado de Aitana a sus ex parejas: «Ahora sí me he enamorado de verdad»

Aitana está viviendo un año repleto de emociones, de eso no cabe duda. Tras lanzar al mundo su nuevo proyecto discográfico, Cuarto azul, la catalana ha comunicado que el próximo año realizará una gira mundial. Un reencuentro con sus fans donde cantará los nuevos temas que componen su discografía musical, pero también sus grandes clásicos. Eso sí, mientras tanto, la joven se encuentra descansando y recuperando fuerzas para lo que se viene en unos meses. Un tiempo de desconexión que le ha permitido participar en el podcast de Se regalan dudas. Un encuentro donde se ha sincerado, como nunca antes, y ha hablado de su pareja.

Aunque intentaron esconderlo, el mundo los pilló. Aitana y Plex, creador de contenido, oficializaron su relación sentimental y lo hicieron para sorpresa de todos. Y es que, como es bien sabido, la cantante venía de un complicado noviazgo con Sebastián Yatra. Pues, sus idas y venidas con el colombiano acapararon muchos titulares. Por ello, tras un tiempo soltera, el anuncio de que estaba saliendo con uno de los youtubers del momento no dejó indiferente a nadie. Una relación sentimental que ambos presumen, ahora sí, orgullosamente en redes sociales.

Durante su entrevista en Se regalan dudas, Aitana se sinceró y confesó que nunca se había enamorado como hasta ahora. «Yo siempre he estado muy enganchada a estar en sí muy enamorada y con el tiempo me he dado cuenta de que estaba enamorada mal. No mal, que es feo decirlo, quiero decir que era otro tipo de enamoramiento. Era más de adolescente, de joven, de no entender. Eso es lo que yo sentía después de ese año de soltera», explicó.

Desde que se unió al panorama de las celebridades españolas, la catalana ha tenido un par de parejas sentimentales. Además de Sebastián Yatra, Cepeda y Miguel Bernardeau han sido algunas de las celebridades que han conquistado su corazón. Pero, tal y como ella misma acaba de confesar, nunca ha sentido lo que siente ahora mismo por su chico, Plex.

Aitana sobre Plex: «Me da todo y me completa»

«Cuando empecé con mi pareja, con Dani (Plex), decían que no habían ni pasado dos meses desde que lo había dejado con mi ex. Tú qué sabrás, que no tienes ni idea de lo que yo he pasado. Yo me di ese espacio real para entenderme un poco, y cometí algunos errores», contó en el pódcast. Fue entonces cuando la vida le puso a su novio en su camino.

«Cuando conocía a Dani fue como tú me eliges y yo te elijo, como de hacernos bien. Ya soy madura emocionalmente, ya no es porque no quiero estar sola, sino porque me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo y me completa. Y, cuando alguien te completa en ese aspecto, es distinto. Básicamente, estoy enamorada. Esto no me lo habíais escuchado decir», admitió entre risas. Como era de esperar, las declaraciones de la catalana no están dejando indiferente.