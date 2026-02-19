No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 18 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 357 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Braulio no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para interrogar a Mercedes. Y todo para descubrir todos los detalles sobre el vínculo que existe entre Bernardo y Domingo.

Algo que, evidentemente, le ha generado una profunda incomodidad. A su vez, han podido ser testigos de cómo Pura, la partera, ha dado el paso de visitar a Luisa, logrando desacreditar todas y cada una de sus sospechas. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en sorprender a Victoria con una propuesta verdaderamente inesperada, a la par que peligrosa. Dadas las circunstancias, son muchos los que no pueden evitar hacerse una pregunta, y es si va a ser capaz de aceptarla, a pesar de las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 358 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 19 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Dámaso ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una increíble propuesta a Victoria.

¿En qué consiste, exactamente? En una alianza contra José Luis. Así pues, opta por convencer a Mercedes para que engañe a Victoria. Mientras tanto, José Luis tiene un tenso enfrentamiento con Alejo después de enterarse de que apoya a Braulio en la investigación. Es algo que, desde luego, no esperaba.

Aun así, para evitar que existan malentendidos, el joven se anima a explicarle todo con detalles, haciéndole saber que todo forma parte de un plan aún mayor. ¿Logrará engañar a su primo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.