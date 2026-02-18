Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Dámaso le hace una propuesta peligrosa a Victoria

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 356 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Braulio no duda un solo segundo en desvelar a Alejo que es el único en quien confía para tratar de esclarecer, de una vez por todas, la muerte de su padre.

Todo ello mientras Dámaso se queda completamente sin palabras al pillar a Matilde y Atanasio hablando de él. Lejos de que todo quede ahí, Luisa hace todo lo que está en su mano para tratar de superar el miedo. Es por eso que se atreve a dar el paso de contar a Pepa todo lo que escuchó decir a las parteras. Eso sí, lo hace con algo en contra, y es que no tiene ni la menor idea de si su hermana va a creer en su palabra o, por el contrario, pensará que ha perdido el juicio.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria van a poder tener la oportunidad de ver cómo Braulio tiene una importante conversación con Mercedes. Y es que, entre tema y tema, le habla sobre el vínculo que existe entre Bernardo y Domingo. Una situación que la incomoda bastante.

Paralelamente, veremos como Pura, la partera, le hace una visita a Luisa. Un encuentro donde, tras un análisis, desacredita sus sospechas. Un conjunto de situaciones, a las que hay que sumar que Dámaso sorprende a Victoria con una propuesta muy inesperada. Pero, además de eso, también es peligrosa. ¿La aceptará? ¿Qué sucederá? Lo que está claro es que Valle Salvaje se encuentra en uno de los puntos más importantes de su trama. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.