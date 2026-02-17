Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 355 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo el desenlace del parto de Adriana está cada vez más próximo. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, todo Valle Salvaje se muestra profundamente preocupado por la situación, especialmente Luisa.

Sobre todo al ser consciente del enorme sufrimiento que está padeciendo Adriana en todo este proceso. Además, cabe destacar que no puede evitar temerse lo peor, una y otra vez. Lo que es un hecho es que la cosa se ha complicado hasta tal punto que en manos de las parteras está el hecho de si nace o no la nueva generación de los Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz. ¿Conseguirán que se eviten más complicaciones y, por fin, pueda llegar al mundo este bebé tan esperado?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 17 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria van a poder tener la oportunidad de ver cómo Braulio no duda un solo segundo en desvelar a Alejo que es el único en quien confía para tratar de esclarecer, de una vez por todas, la muerte de su padre. Todo ello mientras Dámaso se queda completamente sin palabras al pillar a Matilde y Atanasio hablando de él. ¡No se lo esperaba en absoluto!

Lejos de que todo quede ahí, Luisa hace todo lo que está en su mano para tratar de superar el miedo. Es por eso que se atreve a dar el paso de contar a Pepa todo lo que escuchó decir a las parteras. Eso sí, lo hace con algo en contra, y es que no tiene ni la menor idea de si su hermana va a creer en su palabra o, por el contrario, pensará que ha perdido el juicio. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.