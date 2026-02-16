Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 13 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 354 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han tenido la oportunidad de ver cómo, contra todo pronóstico, Bárbara parece hacer muy buenas migas con Enriqueta. Como era de esperar, no tarda en aprovechar un momento a solas con su hijo para lanzarle una seria advertencia, lo que da a entender que podrían estar en peligro.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Rafael y Adriana no pueden evitar compartir su miedo ante lo que está por venir. Sobre todo cuando Pura decide anunciar que ha surgido una nueva complicación en el parto. Como es de esperar, y dadas las circunstancias, ambos no pueden evitar pensar en lo peor. Aun así, se arman de valor para tratar de salir airosos de esta situación, sobre todo por el bienestar del bebé. ¿Lograrán conseguir su cometido y, por ende, evitar que haya una desgracia?

¿Qué sucede en el capítulo 355 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 16 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, con esta entrega, van a tener la oportunidad de ver cómo el desenlace del parto de Adriana está a punto de llegar. Por lo tanto, y como no podía ser de otra forma dadas las circunstancias, todos los que se encuentran en Valle Salvaje no pueden evitar contener el aliento.

Entre ellos nos topamos con Luisa, que no puede evitar sentirse profundamente destrozada al pensar en que puede ocurrir el peor de los desenlaces. Así pues, vamos a ser testigos de cómo todo está en manos de las parteras. Solo ellas van a poder conseguir que nazca o no la nueva generación de los Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.