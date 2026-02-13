Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. Así pues, de esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta impresionante y espectacular historia pudieron disfrutar del capítulo 353 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Dámaso no dudó un solo segundo en sorprender a Mercedes y lo ha hecho con una propuesta de lo más inesperada. ¿Terminará la duquesa aceptando? Todo ello mientras la inquietud por Adriana une, de una vez por todas, a Luisa y Victoria.

Es más, lo hace de forma verdaderamente contundente y, sobre todo, contra todo pronóstico. Hasta tal punto que, cuando José Luis toma la firme decisión de tratar de alejar a Luisa de su amiga, la criada no duda un solo segundo en enfrentarse a él como nunca antes lo había hecho, y lo hace sin tan siquiera imaginar las posibles consecuencias. Después de todo lo que hemos tenido la oportunidad de ver, es más que evidente que estamos ante uno de los puntos de inflexión de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 354 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 13 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente, espectacular e impactante historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Bárbara parece que ha hecho muy buenas migas con Enriqueta. Ella, por su parte, no duda en aprovechar un momento a solas con su hijo.

Y todo para lanzarle una sorprendente y espectacular advertencia, puesto que parece que corren peligro. Rafael y Adriana, por su parte, no pueden evitar compartir su miedo ante lo que está por venir, sobre todo cuando Pura anuncia una nueva e inesperada complicación en el parto. Algo que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.