No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 11 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 352 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo José Luis y Alejo se quedan completamente sorprendidos y hasta desconcertados como consecuencia de la inesperada presencia de Enriqueta, y todo porque dice venir por la boda de Rafael. Eso sí, aunque es consciente de que llega tarde.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han observado cómo Alejo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para compartir con Bárbara todos y cada uno de sus temores, por lo que no puede evitar preguntarse qué es lo que realmente busca su tía en Valle Salvaje. Es un hecho que no va a parar hasta tratar de encontrar las respuestas que necesita. En cuanto a la partera, parece que ya ha llegado, pero todos se quedan completamente sin palabras, puesto que no se trata, ni de lejos, de la persona que esperaban.

¿Qué sucede en el capítulo 353 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 12 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder tener la oportunidad de ver cómo Dámaso consigue dejar completamente sin palabras a Mercedes, y todo como consecuencia de una propuesta de lo más inesperada. ¿Cuál será la respuesta que dé la duquesa?

Mientras tanto, podremos ser testigos de cómo la inquietud por Adriana consigue algo que, a priori, parecía imposible, y es que Luisa y Victoria unan fuerzas por ella. Hasta tal punto que José Luis hace todo lo que está en su mano para tratar de alejar a Luisa de su amiga. Dadas las circunstancias, la criada acaba enfrentándose a él, de una vez por todas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.