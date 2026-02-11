No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 10 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 351 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Adriana está de parto. A pesar de todo, lo cierto es que la partera no llega y la desesperación no tarda en apoderarse de todos, como no podía ser de otra manera. Hasta tal punto que todos ellos no pueden evitar temer que algo malo pueda llegar a pasar tanto al bebé como la madre.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Pepa aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme confesión a Francisco. ¿En qué consiste, exactamente? En que ha tomado una drástica decisión, y es que se va a marchar para siempre de la Casa Pequeña. Pero no todo queda ahí puesto que, en cuanto a Braulio, alguien completamente cercano a él llega de forma inesperada a Valle Salvaje. ¿De quién se trata y, sobre todo, cuáles son sus verdaderas intenciones?

¿Qué sucede en el capítulo 352 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 11 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente ficción diaria van a poder ser testigos de cómo José Luis y Alejo se quedan completamente sorprendidos y sin palabras ante la inesperada presencia de Enriqueta, quien dice venir por la boda de Rafael. Aunque llegue tarde.

Lejos de que todo quede ahí, Alejo opta por sincerarse como nunca con Bárbara respecto a sus temores. Entre otras tantas cuestiones, está deseando saber qué es lo que realmente busca su tía en Valle Salvaje. En cuanto a la partera, parece que finalmente ha llegado pero no es, ni de lejos, la persona que esperaban, ni mucho menos. Además, Mercedes y Dámaso no dudan en dejarse llevar por la pasión. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.