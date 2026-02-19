La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 18 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 778 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la percepción que tienen todos sobre la chica misteriosa es unánime: es un encanto de mujer. Eso sí, Curro se da cuenta de que a su hermano le sucede algo con ella. El Capitán de la Mata estalla al saber que Ángela ha regalado su vestido de novia a Enora.

Todo ello mientras tiene claro que va a hacer todo lo que está en su mano para impedir que Curro se haga con el título de Barón de Linaja. Manuel trata de calmar a las cocineras ante la inminente marcha de Toño, mientras que Carlo y María Fernández reciben felicitaciones de casi todos sus compañeros por la noticia del embarazo. A pesar de que los jefes de servicio dan el visto bueno a la noticia, creen que debían haberles avisado antes. Margarita pide a Alonso que quite a Leocadia del control de las tierras para dárselas a Ciro, mientras que Santos confirma a Leocadia que Cristóbal se está distanciando, cada vez más, de Teresa. Es más, le hace saber que María Fernández está embarazada.

¿Qué sucede en el capítulo 779 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 19 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Alonso retira a Leocadia la responsabilidad de las tierras, y ella se lo toma fatal. Simona y Candela comentan que María Fernández se ha tenido que estar fajando, porque los tiempos del embarazo no terminan de cuadrar. Pía y Samuel, por su parte, piden a las cocineras que no la juzguen.

Manuel felicita a María Fernández por su embarazo. Es más, le tiende su mano para ayudarla en lo que sea necesario. Margarita se marcha de palacio, no sin antes despedirse de Martina y de Alonso. Teresa pregunta a Cristóbal por su inesperada cercanía a Ángela y él le cuenta una mentira respecto a una consulta de carácter legal.

El ama de llaves se queda sin palabras al encontrar la carta dirigida al mayordomo, escrita por Mercedes del Amor. Finalmente, Toño y Enora se casan frente a su círculo más cercano, en una boda íntima y especial. Manuel y la recién llegada comparten un inesperado momento de conexión en la iglesia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.