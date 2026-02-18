Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: María Fernández y Carlo anuncian que serán padres

La Promesa se mantiene como la gran serie de las tardes de La 1, consiguiendo datos de audiencia que otros programas son incapaces de conseguir en su mismo horario, lo que la convierte en uno de los grandes contenidos de la televisión cada día en nuestro país. Además, es una de las series más vistas cada día a la carta por cientos de miles de espectadores. Repasamos lo que ocurrió ayer, en el capítulo del lunes, el número 777, Lorenzo no se toma en serio a Curro al saber que quiere recuperar el título de barón. Alonso tampoco lo verá con buenos ojos, pero finalmente apoyará a su hijo en este nuevo proyecto que tiene entre manos.

El que sí le mostrará su apoyo es Adriano, que sigue muy triste por no tener a Martina cerca tras su marcha de La Promesa. Por otro lado, Cristóbal sigue con sus tretas para intentar pasar tiempo con Ángela, a la que sigue intentando acercarse, mientras se sigue distanciando de Teresa. Ciro dejará claro su enfado con Manuel por cómo se comportó en el entierro de su madre Genoveva, por lo que el hijo del marqués pedirá disculpas. Sobre el proyecto del nuevo motor, Enora le cuenta a Virtudes que se marchará junto con Toño para intentar venderlo. María Fernández ya no puede seguir ocultando su embarazo con la faja en su barriga, por eso Carlo toma la decisión de contar delante del servicio que serán padres; así podrá vivir tranquila desde ese momento.

¿Qué sucede en el capítulo 778 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la chica misteriosa sigue dando mucho de qué hablar. Todos coinciden en que es un encanto, pero Curro es el único que se ha dado cuenta de que a su hermano le ocurre algo con ella. Lorenzo se muestra muy molesto porque Ángela decidió regalarle su vestido de boda a Enora.

Hará todo lo posible para que Curro no se haga con el título de Barón de Linaja. Mientras tanto, Manuel hace todo lo posible por calmar las tensiones del servicio de cocina. Y es que la próxima marcha de Toño y Enora tiene a todos con los nervios a flor de piel. Paralelamente, María Fernández y Carlo se encuentran en una nube de felicidad por el anuncio del embarazo. Una noticia por la que son felicitados por casi todos.

Lejos de quedar aquí, veremos como Margarita se reúne con Alonso para pedirle que le quite a Leocadia el control de las tierras. Pues, considera que Ciro es el verdadero merecedor de ellas. Luego, Santos confirma a Leocadia que Cristóbal se está distanciando de Teresa. Todo ello sumado al hecho de que le dice que María está embarazada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.