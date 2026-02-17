Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Carlo anuncia que será padre

La Promesa se mantiene como la gran serie de las tardes de La 1, consiguiendo datos de audiencia que otros programas son incapaces de conseguir en su mismo horario, lo que la convierte en uno de los grandes contenidos de la televisión cada día en nuestro país. Además, es una de las series más vistas cada día a la carta por cientos de miles de espectadores. Repasamos lo que ocurrió ayer, en el capítulo del lunes, el número 776. Leocadia pidió a Cristóbal que no cuente a Ángela que él es su padre y acordaron que ella se lo dirá cuando crea oportuno. Alonso recibió con gusto a Ciro, hijo de su difunta hermana. La relación de Manuel con su primo es cada vez más tensa.

Además, Enora pidió permiso a Manuel para marchar a comercializar el motor y él aceptó, por lo que ambos dan el paso de convencer a Toño. Martina anunció a las cocineras que siente una profunda angustia por su viaje a Nueva York, puesto que se trata de un cambio muy grande.

Pía dio un último aviso a María Fernández: no puede seguir fajándose, ya que no es bueno ni para ella ni para el bebé. Es por eso que la doncella y Carlo acordaron esperar a que pase la boda de Enora y Toño para hacer público el embarazo. Teresa anuncia la llegada de Virtudes a Cristóbal y él se muestra cada vez más distante con el ama de llaves. En cuanto a Curro, hizo saber a Alonso y Lorenzo que tiene intención de recuperar el título de barón de Linaja.

¿Qué sucede en el capítulo 777 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 17 de febrero?

Lorenzo no se toma en serio a Curro al saber que quiere recuperar el título de barón. Alonso tampoco lo verá con buenos ojos, pero finalmente apoyará a su hijo en este nuevo proyecto que tiene entre manos. El que sí le mostrará su apoyo es Adriano, que sigue muy triste por no tener a Martina cerca tras su marcha de La Promesa.

Por otro lado, Cristóbal sigue con sus tretas para intentar pasar tiempo con Ángela, a la que sigue intentando acercarse, mientras se sigue distanciando de Teresa. Ciro dejará claro su enfado con Manuel por cómo se comportó en el entierro de su madre Genoveva, por lo que el hijo del marqués pedirá disculpas.

Sobre el proyecto del nuevo motor, Enora le cuenta a Virtudes que se marchará junto con Toño para intentar venderlo.

María Fernández ya no puede seguir ocultando su embarazo con la faja en su barriga, por eso Carlo toma la decisión de contar delante del servicio que serán padres; así podrá vivir tranquila desde ese momento.

No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.