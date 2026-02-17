Quién es Juan Perales: su edad, su pareja y biografía de Ciro en ‘La Promesa’

La 1 de Televisión Española ha dado la bienvenida al 2026 por todo lo alto, de eso no cabe duda. La cadena está sorprendiendo a sus espectadores con sus inesperados fichajes. Por ello, no iba a ser menos con sus series de tira diaria. De hecho, La Promesa continúa consolidándose como uno de sus formatos más acertados y vistos. Y es que, dicen que después de la tormenta llega la calma. Tras un año repleto de sorpresas y bajas en su elenco, la serie tiene como objetivo hacer de este uno de sus más gloriosos. Por ello, recientemente, ha sorprendido a todos al presentar a Juan Perales, uno de sus nuevos fichajes.

El actor se ha presentado en pantalla con el objetivo de dar vida a Ciro. De momento, son pocos los detalles que se saben sobre este nuevo personaje de La Promesa. Pero Alonso y Lorenzo no pudieron evitar su cara de asombro al verlo llegar al palacio de los Luján. Y es que, a juzgar por sus primeras reacciones, ellos lo conocen muy bien. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra con el objetivo de conocer un poco mejor al actor que da vida a Ciro. Realizamos un breve repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Su lado más profesional

Nacido el 23 de septiembre de 1999 en Madrid, Juan Perales es un actor que está comenzando a labrar su carrera en la industria interpretativa. Hasta la fecha, no han sido muchos los proyectos televisivos en los que se ha embarcado. Pero los trabajos que han requerido de su labor interpretativa han sido producciones muy importantes como Olympo, donde dio vida a Sebas Sendón, Élite y 4 estrellas.

Aunque estos proyectos han sido puntuales, pues sus apariciones han sido episódicas, le han otorgado una gran experiencia en el sector. Por ello, su talento no ha pasado desapercibido para los altos cargos de La Promesa. Y es que Juan Perales promete no dejar indiferente a nadie con Ciro. Pues, se presenta como el hijo de Genoveva, la hermana de Alonso. Y es que esto quiere decir que es el sobrino del marqués.

Su lado más personal

En redes sociales, Juan Perales se muestra muy activo con su público. Le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, también, sobre los viajes que marcan sus días. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 321.000 seguidores.

Por otro lado, respecto a su vida sentimental, el artista se muestra como un joven muy reservado. Públicamente, el madrileño no ha presentado a ninguna pareja de manera oficial. Por lo tanto, podría decirse que su corazón no se encuentra ocupado. Pero esta información solamente él la puede confirmar.