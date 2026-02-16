La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 13 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 775 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Alonso, finalmente, se impone a Lorenzo, haciéndole saber que ya le ha tolerado suficiente. Ángela echa en cara al Capitán de la Mata lo mala persona que es, hasta tal punto que le recomienda un psiquiatra para sus problemas mentales. Samuel se esfuerza por convencer al servicio de que la relación de María Fernández y Carlo es real.

A pesar de todo, el cura y la doncella han tenido un acercamiento, puesto que para él no es para nada fácil verla con otro. Ella, por su parte, le confiesa que su relación con Carlo no está en su mejor momento, ni mucho menos. Enora propone a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero, mientras que Adriano expresa a Martina que acepta que se marche. Es más, le pide que sea muy feliz en Nueva York. La joven continúa muy dolida después de saber que va a separarse de los niños, así como de Adriano. Jacobo, por su parte, intenta hacerle ver que deben ser un poco egoístas. Alonso y Lorenzo se quedan sin palabras ante la llegada de un nuevo visitante, como es Ciro, mientras que Leocadia confiesa a Cristóbal uno de sus mayores secretos.

¿Qué sucede en el capítulo 776 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 16 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Leocadia pide a Cristóbal que no cuente a Ángela que él es su padre y acuerdan que ella se lo dirá cuando crea oportuno. Alonso recibe con gusto a Ciro, hijo de su difunta hermana. La relación de Manuel con su primo es cada vez más tensa.

Enora pide permiso a Manuel para marchar a comercializar el motor y él acepta, por lo que ambos dan el paso de convencer a Toño. Martina hace saber a las cocineras que siente una profunda angustia por su viaje a Nueva York, puesto que se trata de un cambio muy grande. Pía da un último aviso a María Fernández: no puede seguir fajándose, ya que no es bueno ni para ella ni para el bebé.

Es por eso que la doncella y Carlo acuerdan esperar a que pase la boda de Enora y Toño para hacer público el embarazo. Teresa anuncia la llegada de Virtudes a Cristóbal y él se muestra cada vez más distante con el ama de llaves. En cuanto a Curro, hace saber a Alonso y Lorenzo que tiene intención de recuperar el título de barón de Linaja. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.