No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 12 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 774 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ver cómo, tras el anuncio de boda, el marqués se anima a defender a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo. Martina trata de poner distancia con Adriano y, por ello, debe marcharse a Nueva York. En aras de la paz, Alonso organiza un careo entre Manuel y Leocadia, aunque el resultado no es, ni de lejos, satisfactorio.

Lorenzo no duda en amenazar a Curro haciéndole saber que se ha precipitado y que lo va a pagar si no se marcha. Es más, le comunica que la alternativa es la muerte. Santos confirma a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal, mientras que la señora de Figueroa ha querido escribir una carta al mayordomo, firmándola de nuevo como Mercedes del Amor. Toño se muestra profundamente preocupado, puesto que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío. Aun así, la ilusión que sienten las cocineras lo opaca todo. Curro hace todo lo que está en su mano para convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia, puesto que va a ser su suegra. Todo ello mientras Lorenzo y Alonso tienen un tenso enfrentamiento.

¿Qué sucede en el capítulo 775 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 13 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Alonso se impone a Lorenzo, haciéndole saber que le ha tolerado suficiente. Ángela echa en cara al Capitán de la Mata lo mala persona que es, y le recomienda que acuda a un psiquiatra para poner solución a sus problemas mentales.

Samuel se esfuerza para tratar de convencer al servicio de que la relación de María Fernández y Carlo es, en realidad, una preciosa historia de amor. El cura y la doncella tienen un acercamiento, mientras que Enora propone a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero. Adriano, por su parte, hace saber a Martina que acepta que se marche a Nueva York y le pide que sea feliz.

Lejos de que todo quede ahí, la joven sigue muy dolida por separarse de los niños y de Adriano, mientras que Jacobo intenta hacerle ver que deben ser algo más egoístas. Alonso y Lorenzo se quedan sin palabras ante la llegada de un nuevo visitante como es Ciro, mientras que Leocadia confiesa uno de sus mayores secretos a Cristóbal. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.