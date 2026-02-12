La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 11 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 773 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Enora y Toño, a pesar de que Nazario no aprueba el enlace, anuncian a las cocineras que van a casarse. Como regalo de bodas, Manuel les hace saber que va a correr con todos los gastos. Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y a Teresa.

Lejos de que todo quede ahí, el ama de llaves no duda en hacer un sorprendente regalo a Cristóbal. Es más, acaban dándose un beso en la comisura. En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora, mientras que Alonso tiene un tenso enfrentamiento con Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. Pía se muestra profundamente preocupada por las idas y venidas de Carlo y María Fernández, quien sigue sin hacer público que está embarazada. Ángela y Curro están cansados de esperar, puesto que quieren casarse ya. Es por eso que deciden pasar a la ofensiva, anunciando frente a toda la familia que están prometidos. Martina pide perdón a Adriano por haberle mentido, mientras que Margarita se sincera con su hija al comunicarle que es conocedora de la identidad del hombre con el que se besó.

¿Qué sucede en el capítulo 774 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 12 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo, tras el anuncio de la boda, el Marqués de Luján defiende a Curro y Ángela frente a Leocadia y Lorenzo. En cuanto a Martina, parece que necesita poner distancia con Adriano, por lo que debe marcharse a Nueva York.

En aras de la paz, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es, ni de lejos, el que esperaba. Lorenzo amenaza a Curro al hacerle saber que se ha precipitado. Es más, le comunica que lo va a pagar si no se marcha cuanto antes. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal, mientras que la señora de Figueroa escribe una carta al mayordomo, firmándola de nuevo como Mercedes del Amor.

Toño se muestra profundamente preocupado, puesto que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío. A pesar de todo, la ilusión de las cocineras lo opaca todo. Curro hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia, puesto que va a ser su suegra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.