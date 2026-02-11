La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 772 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo, mientras que Vera da el importantísimo paso de sincerarse con todo el servicio al hacerles saber que Lope mintió. Una vez más, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Teresa. Más tarde, tanto las cocineras como Pía también piden perdón al ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal.

Lejos de que todo quede ahí, Jacobo ha confirmado a Adriano que Martina le ocultó que se iban en dos semanas a Nueva York. Es más, no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido. Además, María Fernández y Carlo parece que no se ponen de acuerdo en quién besó a quién, mientras que Alonso y Manuel tienen una tensa discusión por la continuidad de Leocadia en palacio. En cuanto a la señora de Figueroa, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela, mientras que Petra no puede evitar preocuparse por el futuro del negocio de los churros, puesto que parece que no es suficiente para mantener el refugio. Todo ello mientras Enora y Toño esperan, nerviosos, el regreso de Manuel, que ha ido a hablar personalmente con Nazario.

¿Qué sucede en el capítulo 773 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 11 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Enora y Toño, a pesar de que Nazario parece que no aprueba el enlace, anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, Manuel correrá con todos los gastos, mientras que Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido. Es por eso que encarga a Santos que vigile tanto a Cristóbal como a Teresa.

Por si fuera poco, el ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura mientras que, en el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda, mientras que Pía no puede evitar preocuparse por las constantes idas y venidas de Carlo y María Fernández. Ella, por su parte, sigue sin confesar que está embarazada.

Ángela y Curro están profundamente cansados de esperar, hasta tal punto que tienen claro que quieren casarse ya. Es por eso que deciden pasar al ataque. ¿De qué forma? Anunciando frente a toda la familia que están prometidos. Martina se disculpa con Adriano por haberle mentido y acaban haciendo las paces, aunque a medias. Margarita se sincera con Martina, haciéndole saber que conoce qué hombre la besó. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.