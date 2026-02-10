No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 9 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 771 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia de palacio. Samuel confiesa a Petra que ha visto a Carlo y María besándose, y ella insiste en que así deben ser las cosas. Martina y Adriano están de acuerdo en que no pueden amarse, puesto que son conscientes de que harían daño a muchísimas personas. Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan a Nueva York en un par de semanas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han sido testigos de cómo Vera no duda en pedir perdón a Teresa por lo mal que se ha portado con ella, y el ama de llaves decide perdonarla. Petra explica a las cocineras que no aceptó el ascenso porque prefiere hacerse cargo del refugio, mientras que Lorenzo se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga. Como era de esperar, la señora de Figueroa no duda un solo segundo en pedirle que lo supere de una vez por todas. El Capitán de la Mata extiende el rumor de que Ángela está completamente loca, hasta tal punto que no duda en pagar su frustración con Margarita, a quien amenaza de forma física.

¿Qué sucede en el capítulo 772 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 10 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Margarita muestra a Alonso su enorme preocupación por la rabia que siente el Capitán de la Mata. Vera opta por sincerarse con todo el servicio, al hacerles partícipes de que Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa.

Jacobo confirma a Adriano que Martina le ocultó que se iban a Nueva York en dos semanas, mientras que María Fernández y Carlo parece que no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. Alonso y Manuel acaban discutiendo respecto a la continuidad de la señora de Figueroa en palacio.

Leocadia, por su parte, parece estar profundamente indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. Es por eso que el marqués se compromete a intervenir para evitar que la cosa vaya a más. Petra se preocupa, puesto que el negocio de los churros parece no ser suficiente para mantener el refugio, mientras que Toño y Enora esperan nerviosos el regreso de Manuel tras hablar con Nazario. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.