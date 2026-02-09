No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 6 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 770 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Teresa confiesa a Vera toda la verdad respecto a la marcha de Lope. Visiblemente devastada, la doncella escribe una carta de despedida: no quiere que él vuelva a ponerse en contacto con ella, bajo ningún concepto. Manuel se queda asombrado al conectar con la misteriosa mujer de la fiesta, como hacía tiempo que no le sucedía con nadie.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores vamos a poder ver cómo Martina se marcha apresuradamente del evento con la firme intención de reencontrarse con Adriano en palacio. Jacobo, por su parte, ha sorprendido a Martina al entregarle los billetes del viaje a Nueva York para dentro de un par de semanas. Pía y Petra toman la decisión de no seguir oponiéndose a la relación de Samuel y María Fernández, mientras que el cura ve cómo la doncella y Carlo comienzan a gustarse cada vez más. Hasta tal punto que, finalmente, se han dado un beso de verdad. Alonso paga parte de su deuda a Leocadia, por lo que la señora de Figueroa comienza a perder cierta influencia sobre el Marqués. Manuel exige a Leocadia que se marche, pero ella le hace saber que, si lo hace, Ángela se irá con ella.

¿Qué sucede en el capítulo 771 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 9 de febrero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia del palacio y claudica ante su amenaza de llevarse a Ángela con ella. En cuanto a Samuel, se sincera con Petra al hacerle saber que ha visto a Carlo y a María besándose. Ella no duda en insistir en que así debe ser.

Lejos de que todo quede ahí, el lacayo y la doncella se juntan después del beso, por lo que no tardan en darse cuenta de que van por muy buen camino. Eso sí, tienen claro que les queda mucho por recorrer. Adriano y Martina coinciden en que no pueden amarse, puesto que harían daño a muchísimas personas.

Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan a Nueva York en aproximadamente dos semanas, mientras que Vera se disculpa con Teresa por lo mal que se ha portado con ella. El ama de llaves opta por perdonarla. Lorenzo se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga, mientras que Leocadia le pide que lo supere. El Capitán extiende el rumor de que la joven está loca, pero también decide amenazar a Margarita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.