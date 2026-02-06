No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 5 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 769 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo los jóvenes salen del palacio completamente dispuestos a disfrutar de una noche diferente tras los últimos acontecimientos en palacio. Cristóbal convence a Teresa para que, de una vez por todas, cuente a Vera la verdad respecto a lo que ocurrió con Lope. Parece que ha llegado el momento de dar este importante paso, sin importar en las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han tenido la oportunidad de ver cómo Samuel parece darse cuenta de que Pía y Petra confabulan para mantenerlo lejos de María Fernández. Para conocerse un poco más, la doncella y Carlo deciden sincerarse sobre diversos detalles de su vida, mientras que Martina decide que Ángela y Curro también asistan a la fiesta de don Pedro de Artiaga. Muy a su pesar, el heredero del Marquesado de Luján acude a la fiesta de su amigo. Inesperadamente, allí acaba conociendo a una mujer de lo más enigmática que no le desvela su nombre. Todo ello mientras Curro decide hacer saber a Martina cuáles son sus verdaderas intenciones en la fiesta: pedir matrimonio a Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 770 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 6 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Teresa confiesa a Vera toda la verdad respecto a la marcha de Lope. La doncella, profundamente devastada, decide escribir una carta de despedida, haciéndole saber que no quiere que él vuelva a contactarla. Manuel conecta con la misteriosa mujer de la fiesta como hacía tiempo que no conectaba con nadie.

Martina se marcha de forma apresurada del evento con la intención de reencontrarse con Adriano en palacio, mientras que Jacobo deja sin palabras a Martina al entregarle los billetes del viaje a Nueva York, que tendrá lugar en un par de semanas. Pía y Petra se resignan y deciden no oponerse más a la relación de Samuel y María Fernández.

El cura, por su parte, ve cómo la doncella y Carlo empiezan a gustarse, hasta tal punto que por fin se han dado un beso de verdad. Alonso opta por pagar parte de su deuda a Leocadia, por lo que la señora de Figueroa empieza a perder poder de influencia sobre él. Manuel exige a Leocadia que se vaya, pero ella le recuerda que, si lo hace, Ángela se marchará con ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.