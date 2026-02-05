La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 4 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 768 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Cristóbal asegura a Leocadia que ella es el único amor de su vida, mientras que Petra lee la carta que el Obispado ha enviado a Manuel, en el que le comunican que se ha suspendido el viaje. Como era de esperar, el sacerdote se alegra mucho con la noticia. Enora asegura a Toño que, pase lo que pase con su tío, ellos tienen un futuro verdaderamente brillante.

Lejos de que todo quede ahí, Ángela y Curro comentan que Margarita se va a quedar a cenar, por lo que no pueden evitar pensar que trama algo. En cuanto a Adriano, ha admitido a Jacobo que no le gusta que Martina se marche a Nueva York, puesto que sus hijos van a perder a una madre de nuevo. Pía trata de que María Fernández y Carlo recuperen aquello que les hizo fijarse el uno en el otro, mientras que Manuel y Alonso optan por echar cuentas para tratar de saldar, cuanto antes, su deuda con Leocadia. Teresa entiende que Petra quiera recuperar su puesto como ama de llaves, por lo que promete que no va a protestar si finalmente da ese paso. La presión de Margarita es tal que Lorenzo parece estar cediendo a su chantaje. ¿Va a cancelar la boda o está guardando un as bajo la manga?

¿Qué sucede en el capítulo 769 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 5 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo los jóvenes salen de palacio con muchas ganas de disfrutar de una noche diferente tras los últimos acontecimientos. Cristóbal no duda en convencer a Teresa para que, finalmente, cuente a Vera toda la verdad de lo que sucedió con Lope.

Samuel acaba dándose cuenta de que Pía y Petra han unido fuerzas para mantenerlo alejado de María Fernández. Carlo y la doncella, para conocerse más, se cuentan varios detalles de su vida, mientras que Martina decide que Ángela y Curro también asistan a la fiesta de don Pedro de Artiaga. Para ello, logra hacerse con unas invitaciones.

Muy a su pesar, el heredero del Marquesado acude a la fiesta de su amigo. Inesperadamente, en ese mismo lugar conoce a una enigmática mujer que no desvela su nombre. En cuanto a Curro, confiesa a Martina que su intención en la fiesta es la de pedir matrimonio a Ángela. ¿Se atreverá a hacerlo? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.