No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una sorprendente historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 3 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 767 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alonso no duda en defender el derecho de su hijo a comer con todos, por lo que Margarita aprovecha para mofarse de Leocadia al no haber conseguido evitar que Curro se sentase en la mesa. Petra se enfrenta a Samuel al no querer abrir la carta del Obispado. Finalmente, el cura entrega la misiva a Petra y se queda de piedra con lo que lee.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María Fernández y Carlo se sinceran como nunca, al reconocer que no están enamorados, pero sí se gustan. Enora y Toño celebran que el comandante, finalmente, ha salido de sus vidas. Es más, creen firmemente que Manuel debería ir a la fiesta. Curro y Ángela continúan con incertidumbre al no conocer los planes de Margarita para disuadir al Capitán de la Mata. Eso sí, la madre de Martina opta por mostrar a Lorenzo las pruebas de la existencia de su hijo bastardo. Es más, no duda en amenazarle con desvelar su secreto si no anula la boda con Ángela. Manuel confiesa a Leocadia que sabe que ella trajo a Rivero y únicamente le ofrece una salida digna, y es que se marche cuanto antes de palacio. Cristóbal recrimina a Leocadia que propusiera a Petra como ama de llaves sin consultárselo. Ella decide preguntarle si le gusta Teresa.

¿Qué sucede en el capítulo 768 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 4 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Cristóbal hace saber a Leocadia que ella es el único amor de su vida. Petra, tras leer la carta del Obispado a Samuel, le hace saber que han suspendido el viaje, algo que produce una enorme alegría en el sacerdote. Todo ello mientras Pía y Petra unen fuerzas para evitar que María y Samuel estén juntos.

Enora hace saber a Toño que, pase lo que pase con su tío, ellos tienen un gran futuro por delante, mientras que Curro y Ángela comentan que Margarita se va a quedar a cenar. En cuanto a Adriano, admite a Jacobo que no le gusta que Martina se marche a Nueva York, puesto que sus hijos van a volver a perder a una madre.

Pía hace todo lo que está en su mano para que María Fernández y Carlo recuperen lo que les hizo fijarse el uno en el otro, mientras que Manuel y Alonso echan cuentas para tratar de saldar la deuda con Leocadia a la mayor brevedad posible. Teresa entiende que Petra quiera volver a ser ama de llaves, mientras ésta parece haber tomado una decisión al respecto. La presión de Margarita es tal que parece que Lorenzo podría ceder a su chantaje de un momento a otro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.