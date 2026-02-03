No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 766 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Lorenzo niega en rotundo tener un bastardo, pero Margarita no cree en su palabra. En cuanto a Curro, hace saber a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener, de una vez por todas, la boda. Todo ello mientras Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver a ser ama de llaves.

Lejos de que todo quede ahí, Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal, ni mucho menos. Martina se ha propuesto convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no va a ser una tarea sencilla, ni mucho menos. María no puede evitar sentirse mal por mentir tanto a Manuel como a Samuel respecto a su vínculo con Carlo, mientras que Pía aprovecha para pedir a la doncella que haga público su embarazo. Es entonces cuando Petra confiesa a Pía que ya es conocedora de que María Fernández está encinta. Pía, por su parte, desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado, mientras que Rivero confiesa a Manuel que, en realidad, trabaja para la señora de Figueroa. ¡El heredero del Marquesado no tarda en tumbarle de un puñetazo!

¿Qué sucede en el capítulo 767 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 3 de febrero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Alonso no duda en defender el derecho de su hijo a comer con todos. Todo ello mientras Margarita no duda en mofarse de Leocadia por no haber conseguido evitar que Curro se sentara en la mesa. Petra se enfrenta a Samuel al saber que no quiere abrir la carta del Obispado.

Es entonces cuando el cura entrega la misiva a Petra y lo que lee le deja completamente sin palabras. En cuanto a María Fernández y Carlo, acaban sincerándose al confesar que no están enamorados, pero sí se gustan. Enora y Toño celebran que el comandante, finalmente, han salido de sus vidas. Es más, creen que Manuel debería acudir a la fiesta.

Ángela y Curro continúan con la incertidumbre de no conocer los planes de Margarita para que no se celebre la boda. La madre de Martina, por su parte, muestra a Lorenzo las pruebas que evidencian la existencia de su hijo bastardo. Es más, no duda en amenazar al Capitán de la Mata con desvelar su secreto si no anula la boda con Ángela. Manuel confiesa a Leocadia que sabe que ella trajo a Rivero, por lo que se enfrenta a ella para pedirle que se marche, de una vez por todas, de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.