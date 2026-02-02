No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 30 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 765 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Enora ha compartido con Toño y Manuel su opinión sobre el comandante: está cada vez más convencida de que se trata de un impostor. Manuel no tarda en confirmar sus peores presagios, y es que no hay ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación. El Capitán de la Mata no puede asistir a la fiesta por una indisposición estomacal, y Ángela no puede hacer otra cosa más que celebrarlo.

Lejos de que todo quede ahí, las cocineras no tardan en confesar haber tenido algo que ver. Todo ello mientras Adriano y Martina están a punto de besarse, pero acaban siendo interrumpidos por Jacobo. ¡Casi los descubre! Samuel se ha enterado de que María Fernández y Carlo han hecho pública su relación, y termina dando su bendición a la doncella. Petra insta a Samuel a acelerar su marcha a misiones para que no sufra más por ella. La señora de Figueroa da un toque de atención a Teresa porque el servicio es un completo desastre. Cristóbal decide defenderla, pero Leocadia ha optado por ofrecer a Petra el puesto de ama de llaves que ella misma le arrebató. Margarita parece tener la clave para neutralizar al Capitán de la Mata y, de una vez por todas, impedir la boda con Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 766 de ‘La Promesa’ en La 1 de Televisión Española?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo el Capitán de la Mata niega tener un bastardo, pero Margarita no cree en su palabra. Curro hace saber a Ángela que confía plenamente en su tía y en sus planes para tratar de detener la boda. Petra pide tiempo a la señora de Figueroa para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra vuelva al puesto que actualmente está ocupando Teresa, aunque ninguna lo ve mal. Martina se muestra dispuesta a convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque es consciente de que no va a ser una tarea fácil.

En cuanto a María Fernández, no puede evitar sentirse mal por mentir tanto a Manuel como a Samuel respecto a su relación con Carlo, mientras que Pía pide a la doncella que haga público su embarazo a la mayor brevedad posible. Petra confiesa a Pía que sabe que María está embarazada, mientras que Rivero hace saber a Manuel que, en realidad, trabaja para Leocadia. La señora de Figueroa es incapaz de contenerse al ver a Curro comiendo con ellos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.