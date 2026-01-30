La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 28 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 764 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Samuel se muestra fuerte ante María Fernández, hasta tal punto que admite que lo suyo es imposible. Pero no todo queda ahí, puesto que le anima a apostar por Carlo. La señora de Figueroa no duda en increpar a Cristóbal por el desorden que hay en el servicio por culpa del ama de llaves. Él, en cambio, no duda un solo segundo en defenderla, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta ficción han podido ver cómo el mayordomo decide preguntar a Teresa por lo ocurrido y terminan abrazándose. María Fernández y Carlo han dado el paso definitivo, que no es otro que presentarse ante el servicio como pareja. Tras el anuncio de su relación sienten alivio, pero no alegría, ni mucho menos. Enora se cuela en la habitación del comandante Rivero, que está a punto de descubrirla. En la planta noble, Margarita hace saber a Curro que va a intentar volver a hablar con el Conde de Ayala para tratar de impedir la boda. Adriano y Martina coinciden en que el viaje a Nueva York es una salida al problema que tienen entre ambos, mientras que Ángela y el Capitán de la Mata acuden a la fiesta. A pesar de todo, en el último momento, el capitán decide salir corriendo, sin justificación alguna.

¿Qué sucede en el capítulo 765 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 30 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Enora no duda un solo segundo en compartir con Toño y Manuel su opinión de que el comandante es, realmente, un impostor. El heredero del Marquesado de Luján confirma sus peores presagios, y es que no hay ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación.

Lejos de que todo quede ahí, el Capitán de la Mata no puede asistir a la fiesta por una indisposición estomacal, algo que Ángela no puede evitar celebrar. Visiblemente enigmáticas, las cocineras terminan confesando que han tenido algo que ver en este asunto. Adriano y Martina están a punto de besarse, pero son interrumpidos por Jacobo, que casi los descubre. Samuel, por su parte, se ha enterado de que María Fernández y Carlo han hecho pública su relación, por lo que no ha dudado en dar su bendición a la doncella.

Petra insta a Samuel a acelerar su marcha a las misiones para no sufrir más, mientras que Leocadia abronca a Teresa porque el servicio es un desastre. Cristóbal la defiende y la señora ofrece a Petra el puesto de ama de llaves, que ella misma le quitó. Margarita parece tener la clave para impedir la boda de Lorenzo y Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.