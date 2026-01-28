La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Por ese mismo motivo, es considerada como una de las historias más sorprendentes de las que podemos disfrutar en la actualidad. Y es que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 763 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, han sido testigos de cómo, muy a su pesar, la señora de Figueroa termina aceptando que Ángel asista con Lorenzo a la fiesta del Marqués de Andújar. Curro trata de tranquilizar a su amada y le hace saber que Margarita se ha comprometido a ayudarles a paralizar la boda.

Contra todo pronóstico, Martina acaba aceptando la petición de Jacobo de marcharse a vivir juntos a Nueva York, mientras que María Fernández y Carlo continúan adelante con su plan. Tanto es así que no dudan un solo segundo en fingir un beso frente a las cocineras de palacio. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Teresa decide reunir al servicio para hacerles saber que no va a permitir que vuelvan a reírse de ella. Es por eso que varios trabajadores, espoleados por Vera, no pueden evitar quejarse al mayordomo de lo ocurrido. Manuel se prepara para volar con el comandante, que se niega a pilotar el avión. Todo ello mientras Enora está decidida a registrar la habitación del militar, pero Toño consigue disuadirla. Por su conversación con Samuel, Petra no tarda en deducir que María Fernández está embarazada.

¿Qué sucede en el capítulo 764 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie van a poder ser testigos de cómo Samuel se muestra fuerte ante María Fernández, hasta tal punto que acaba admitiendo que lo suyo es imposible. ¡Hasta le recomienda que apueste por Carlo! Leocadia no duda en increpar a Cristóbal por el desorden que hay en el servicio por culpa del ama de llaves.

Lejos de mostrarse de acuerdo, no duda en defenderla. Poco después, el mayordomo pregunta a Teresa por lo sucedido, y acaban abrazándose. María Fernández y Carlo dan el paso definitivo, y es presentarse ante el servicio como pareja. Tras anunciarlo, lo cierto es que sienten un profundo alivio, pero no alegría.

Enora, finalmente, se cuela en la habitación del comandante Rivero, quien está a punto de descubrirla. En la planta noble, Margarita comunica a Curro que va a volver a intentar hablar con el Conde de Ayala para impedir la boda, mientras que Martina y Adriano coinciden en que el viaje a Nueva York es la salida que buscaban para separarse. Ángela y Lorenzo va a la fiesta pero, en el último instante, el Capitán de la Mata escapa sin justificación alguna. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.