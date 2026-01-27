Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Teresa reúne al servicio para darles un ultimátum
Pone las cartas sobre la mesa
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 26 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 762 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo María y Carlo continúan fingiendo tener algo más, hasta tal punto que piden a Teresa que les deje trabajar juntos. Todo ello mientras Samuel no puede evitar fijarse en que la doncella y el lacayo, en realidad, no son tan felices como aparentan. Es por eso que admite a Pía que quiere confesar su amor a María Fernández.
Ella, en cambio, le recomienda que guarde silencio. Cristóbal, por su parte, no rinde en su noche con la señora de Figueroa, por lo que baja a ver a Teresa tras estar con Leocadia. Todo ello mientras Curro y Ángela se reconcilian. Entre otras tantas cuestiones, se dejan muy claro que no van a parar hasta impedir que se celebre la boda. Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Rivero, haciéndole ver que el ejército es quien realmente necesita su motor. Todo ello mientras Martina expresa a Adriano que lo suyo, en realidad, es imposible. Es más, deben recuperar cuanto antes la amistad. En cuanto a Jacobo, se ve sorprendido al recibir una oferta de trabajo en el extranjero, por lo que no duda en preguntar a su prometida si quiere ir con él. Lorenzo pretende que Ángela vaya con él a la fiesta del Marqués de Andújar, pero Leocadia se opone de forma contundente. Santos y Vera se burlan de Teresa, lo que supone un antes y un después en el ama de llaves.
¿Qué sucede en el capítulo 763 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 27 de enero?
De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta historia van a ser testigos de cómo Leocadia, muy a su pesar, termina aceptando que Ángela asista con el Capitán de la Mata a la fiesta del Marqués de Andújar. Todo ello mientras Curro hace todo lo que está en su mano para tratar de tranquilizar a su amada.
Es más, le cuenta que Margarita le ha prometido ayudarles a detener la boda. ¿Lo lograrán, de una vez por todas? Martina, inesperadamente, ha aceptado la petición de Jacobo de marcharse a vivir juntos a Nueva York, mientras que María Fernández y Carlo continúan adelante con su plan. Tanto es así que no han dudado en fingir darse un beso frente a las cocineras. En cuanto a Teresa, ha dado el paso de reunir al servicio para informarles de que se ha acabado el hecho de reírse de ella.
A partir de ahora, es hora de que acaten y obedezcan sus órdenes. Varios miembros del servicio se quejan al mayordomo, mientras que Manuel se prepara para volar con el comandante, quien se niega a pilotar el avión. Todo ello mientras Enora se muestra dispuesta a registrar la habitación del militar. Por una conversación con Samuel, Petra deduce que María Fernández está embarazada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
