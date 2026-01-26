La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado viernes 23 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 761 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Margarita no puede asegurar a Curro que su plan para impedir la boda vaya a funcionar. Todo ello mientras le hace saber que la persona con la que quiere ponerse en contacto es nada más y nada menos que el Conde de Ayala. Enora, Toño y Manuel se defienden de las suspicacias de Rivero y acaban saliendo airosos… por el momento.

Enora mantiene que el comandante no sabe tanto como asegura, mientras que Leocadia impone al mayordomo que la visite de noche en su alcoba. Alonso, por su parte, hace un primer encargo a Curro como secretario, y es cuantificar su deuda con la señora de Figueroa. El joven, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para agradecer a Ángela que le diera un empujón para dejar su puesto de lacayo. A pesar del gesto, lo cierto es que la tensión entre ellos continúa. María Fernández y Carlo no tienen ni la menor idea de cómo anunciar su relación a sus compañeros. Es por eso que, para que no les pille desprevenidos, han empezado a fingir gestos de cariño frente a ellos. Martina decide admitir a Adriano sus sentimientos, y es que le echa de menos. Cuando están a punto de besarse, son interrumpidos por Alonso y Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 762 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 26 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo María Fernández y Carlo continúan fingiendo que tienen algo más. Por si fuera poco, piden a Teresa que les deje trabajar juntos. En cuanto a Samuel, se fija en que la doncella y el lacayo no son tan felices como quieren aparentar, ni mucho menos.

Por si fuera poco, no ha dudado un solo segundo en confesar a Pía que está dispuesto a sincerarse con María Fernández respecto a lo que siente por ella. La doncella, en cambio, le pide que guarde silencio. Cristóbal no rinde en su noche con Leocadia. Tras estar con la señora, no duda en bajar a ver a Teresa. Todo ello mientras Ángela y Curro se reconcilian.

Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Rivero, haciéndole ver que el ejército es quien realmente necesita su motor. En cuanto a Martina, hace ver a Adriano que lo suyo es imposible y que deben recuperar la amistad. Jacobo anuncia que le ha surgido un trabajo en el extranjero y pregunta a su prometida si quiere marcharse con él. Lorenzo pretende que Ángela vaya con él a la fiesta del Marqués de Andújar, pero Leocadia se opone en rotundo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.