El truco de las tintorerías para lavar las camisas blancas y dejarlas como nuevas: adiós al color amarillento

Como a casi todo, el uso y el paso del tiempo son muy perjudiciales para nuestras prendas de vestir. Para las prendas blancas —más concretamente las camisas— este efecto se acentúa, llegando a amarillar las prendas y perdiendo su color natural. Todas las tintorerías usan el mismo truco para aminorar este efecto.

El amarillamiento de las camisas ocurre por la acumulación de sudor, desodorante o restos de lavados. Para recuperar su aspecto y color natural no hace falta recurrir a los productos químicos más caros. Las tintorerías usan un método casero y muy efectivo que puede usar todo el mundo que se lo proponga. Usando dos ingredientes tan de estar por casa como el limón y el bicarbonato de sodio.

El truco casero se basa en mezclar bien cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio con el zumo de un limón entero y un litro de agua en un recipiente. Dentro de ese recipiente es donde meteremos nuestra camisa bien sumergida, asegurando que la mezcla cubra al completo toda la prenda. Esperamos entre una y dos horas —mejor dos que una— y lavamos la prenda como de costumbre en nuestra lavadora. Después de secarla bien tras el lavado, el color amarillento que había adquirido la prenda debería haber desaparecido por completo. Si aun así las manchas no han desaparecido, se puede añadir media taza de agua oxigenada —en torno a un 3% del total— a la mezcla.

Aunque para no tener que usar estos métodos es recomendable prevenir que nuestras camisas no amarilleen. Para ello, algunos de los consejos son guardar las camisas totalmente secas; hay que asegurarse de que no estén húmedas; evitar una exposición prolongada al sol; separarlas de otras prendas para evitar el roce o actuar rápido ante las manchas. Cuanto antes las detectemos, antes debemos intentar quitarlas y así no perdurarán en la ropa.