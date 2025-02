Adiós a la tintorería: el secreto para lavar un edredón de plumas en casa sin estropearlo

Hay un secreto que puede cambiarlo todo, tu edredón de plumas va a quedar como nuevo, sin estropearlo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y lo que nos está esperando. Es imposible dejar a un lado lo que hacemos con nuestra ropa, pero, sobre todo, con un elemento que puede acabar siendo lo que marque estos días que nos están esperando. Tenemos por delante algunos detalles que podemos empezar a tener algunos detalles que hasta la fecha no teníamos en mente. Este tipo de edredón puede llegar a ser el que marque la diferencia.

Le dirás adiós a la tintorería y podrás dejar tu edredón de plumas perfecto en todos los sentidos. Será el momento de conseguir un tipo de detalle que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Sabiendo que podremos empezar a tener determinadas situaciones que pueden ser claves para estos días que nos están esperando y que pueden ser fundamentales. Esa limpieza de un elemento tan destacado como nuestro edredón de plumas puede llegar a ser fundamental. Especialmente en estos tiempos en los que quizás deberíamos apostar claramente por un truco que nos cambiará la vida por completo.

Le dirás adiós a la tintorería

La tintorería es necesaria, especialmente si no tenemos ni idea de limpiar una prenda o cuando necesitamos empezar a prepararnos para un tipo de elemento que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Hay detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después, de la mano de determinados cambios que son importantes y que quizás hasta ahora no teníamos en mente.

Nuestra lavadora en caso de cabernos este edredón de plumas que tenemos por delante puede acabar siendo el que marque la diferencia. Es hora de visualizar ciertos cambios que pueden llegar a ser los que nos afecten en unas jornadas en las que la limpieza es fundamental. Lo que necesitamos es tenerlo todo perfectamente bajo control, de la mano de una situación que puede ser fundamental.

Debemos tener muy en cuenta lo que vamos a invertir en un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Poder lavar todo en casa nos ayudará a ahorrar dinero, aunque no lo creas, te quedará un edredón de plumas como nuevo.

Este es el truco para lavar el edredón de plumas en casa

Los expertos saben muy bien cómo lavar el edredón de plumas de forma correcta en casa, una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no hubieras imaginado. Son tiempos de mirar hasta un euro que invertimos en este tipo de trucos que son claves para lograr lo que necesitamos, una limpieza más efectiva.

Puedes lavar este edredón de plumas que tienes en casa en la lavadora, los expertos del blog Duvetopia nos enseñan a hacerlo de la mejor manera posible: «Antes de decidir lavar un edredón de plumas o plumón en la lavadora hay que leer bien las especificaciones del fabricante. Hoy en día los buenos edredones de plumón están preparados para temperaturas de lavado hasta 60ºC. Asegúrate bien a que temperatura puedes lavar tu edredón nórdico. Si no lo tienes claro o tienes dudas elige un programa de lavado con agua fría. También, una buena recomendación, sería comprobar que el nórdico no tenga ninguna pérdida de relleno; ya sea de plumas o de plumón. Si es así, puede que tenga un pequeño agujero; el cual puede agrandarse al dar vueltas en el interior de la lavadora y echarse a perder el edredón nórdico. Así que, si es necesario, coge aguja e hilo y repáralo. Utiliza siempre detergentes para ropa delicada y nunca utilices suavizante u otros productos más agresivos (detergentes con enzimas, blanqueante, lejía, etc.) que puedan arruinar el relleno de plumón. Una buena idea es añadir a la lavadora el detergente ya diluido en una buena cantidad de agua. Esto facilitará que el detergente llegue bien a todo el relleno interior del edredón nórdico. Para lavar un edredón de plumón o plumas siempre debes escoger un ciclo de lavado que sea especial para ropa delicada. Es importante que el centrifugado sea a bajas revoluciones. Una vez terminado el ciclo de lavado es bueno realizar uno o dos ciclos de aclarado extra, con centrifugado suave, para asegurarse que no queda nada de detergente en el edredón. El edredón nórdico puede salir con un exceso de agua de la lavadora. Antes de secarlo puedes escurrirlo un poco en la bañera presionando suavemente para eliminar el exceso de agua. Otro factor importante, a tener en cuenta antes de decidir lavar el edredón nórdico en lavadora, es el tamaño de tu edredón nórdico. Generalmente un edredón nórdico para cama individual cabe perfectamente en una lavadora común de 6 o 7kg de carga. Si el edredón es de cama doble o de matrimonio puede que sea demasiado grande y no entre en tu lavadora. En este caso necesitarías una lavadora con capacidad de carga superior a 8Kg».