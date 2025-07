La película de Prime Video que no puedes dejar pasar: la consideran una de las mejores de la década

A veces, la mayoría de obras maestras no tienen el reconocimiento que merecen en el año de su estreno. Ciudadano Kane no fue la mejor película para la Academia en 1942 y Heat por ejemplo, no obtuvo siquiera una sola nominación a las prestigiosas estatuillas doradas en 1995. Sin embargo, nadie discute cómo ambas podrían entrar en cualquier lista de mejores largometrajes de la historia del celuloide. Ahora, casi un lustro después de su desplante en los Oscar, esto es un poco lo que le está pasando a una película que acaba de llegar a Prime Video y que para muchos es ya una de las mejores de la actual década. Nos referimos por supuesto a la última cinta del gran Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.

Estrenada en 2021, este coming of age romántico fue toda una revolución para la comunidad cinéfila que siempre ha tenido en alta estima al director norteamericano. El currículum fílmico de Anderson casi no precisa presentación. Él es el responsable de algunos de los mejores títulos que nos ha dejado el cine estadounidense en el último siglo. Magnolia, Pozos de ambición, El hilo invisible…hablamos de un autor en mayúsculas cuya visión y perspectiva siempre poseen algo que ineludiblemente le falta a la mayoría de directores: algo que contar. El desplante de la alfombra roja no es fruto único de no haber convencido a los profesionales de Hollywood de su indudable talento para la narración demostrada en Licorice Pizza. Ese rechazo sin recompensa viene de lejos, pues Anderson acumula 11 consideraciones al triunfo del «tío Oscar». Por suerte para él, la gloria en el séptimo arte está mucho más vinculada con la memoria que impregnan la retina de los espectadores que con los trofeos acumulados en las vitrinas de las producciones.

¿De qué trata Licorice Pizza?

Igual que sucede con producciones como Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino o la propia Boogie Nights, Licorice Pizza no es una historia al uso con un objetivo común y claro para sus personajes. Más bien representa, una radiografía de la California de los 70, concretamente del Valle de San Fernando.

La trama sigue a Alana Kane y Gary Valentine. Alana es mayor que Gary, pero él no es el típico adolescente. Lo que comienza como una amistad con celos y aventuras conjuntas, termina recalando en un clasicismo romántico de altura. Así, la obra rezuma como un conjunto de fotografías de un amor temprano, bajo la luminosidad de dos intérpretes que desprenden química en cada gesto, mirada y contacto.

Porque aparte de la maestría de Anderson tras la cámara, esta película ya disponible en Prime nos descubrió a dos de los mejores actores jóvenes de la presente década; Alana Haim y Cooper Hoffman. Ella era conocida en el ámbito musical gracias a las Haim, el grupo de pop rock que esta tiene con sus dos hermanas. Mientras que él, hijo del legendario Phillip Seymour Hoffman, debutaba con un papel memorable.

Licorice Pizza estuvo nominada a mejor guion original, dirección y película, pero no se llevó ninguna de dichas opciones. Ya que en un año en el que hubo obras tan potentes como el remake de West Side Story, Drive my Car o El poder del perro, la Academia decidió consagrar a CODA: Los sonidos del silencio con el Oscar a la mejor película. Sí, es una de esas decisiones que envejecen tremendamente mal.

En el resto del elenco secundario encontramos nombres conocidos de la talla de Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Ben Safdie, Joseph Cross, Skyler Gisondo y Mary Elizabeth Ellis, entre otros

Película de Prime: mejores de la década

Además de ser la película de Prime que reúne todas las condiciones para condecorarse en una década de cine un tanto mediocre, Licorice Pizza también está disponible en Filmin y bajo alquiler o compra en las plataformas de Apple TV, Rakuten TV y Google Play.

Con una duración aproximada de dos horas, el filme de Paul Thomas Anderson se siente como uno de esos trabajos atemporales que seguramente sigan envejeciendo como el buen vino, ganándose pasito a pasito, ser un moderno clásico de culto para las nuevas generaciones de cinéfilos. No es algo que digamos sólo nosotros, la crítica fue unánime con la obra y en la reconocida plataforma de Rotten Tomatoes, la película mantiene un 90% de reseñas positivas.