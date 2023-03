Las mejores películas ‘Coming of age’: el paso a la vida adulta

El ‘coming of age’ es uno de los géneros cinematográficos y literarios más estimulantes que existen dentro del drama. Se centra, sobre todo, en el paso a la edad adulta de unos personajes jóvenes (normalmente niños o adolescentes) y trata temas tanto filosóficos como por ejemplo de identidad sexual. De esta forma, la historia del séptimo arte nos ha dejado piezas de ‘coming of age tan apabullantemente buenas como Los 400 golpes o Cuenta Conmigo, de Rob Reiner. Repasamos algunas de las mejores películas que podemos encontrar en esta tipología de filmes tan amada por los cinéfilos:

‘Boyhood’

Esde luego, Richard Linklater es uno de los autores que mejor han sabido reflejar en el cine el paso del tiempo. La prueba está en su propia filmografía, con trilogías como la de Antes de amanecer o Apolo 10 ½ : Una infancia espacial. No obstante, si hay alguna película que ha supuesto la máxima expresión del ‘coming of age’ esa es Boyhood. Este filme independiente recorre 12 años de la vida de Mason (Ellar Coltrane) quien, cuando comenzó a rodar esta película era un niño y la terminó, siendo un adolescente. Linklater y su equipo estructuraron el rodaje de esta forma, para que ese cambio y proceso de crecimiento fuese lo más realista posible.

‘Juno’

Juno nos descubrió a Elliot Page, uno de los jóvenes talentos más grandes de comienzos de los 2000, a través de un divertido y certero guion de Diablo Cody. La historia de una adolescente que se queda embarazada y decide dar en adopción a su hijo a dos adultos, interpretados por Jason Bateman y Jennifer Garner. La cosa se complica cuando el personaje de él y la protagonista descubren tener muchas cosas en común.

‘Fue la mano de Dios’

En esta vorágine de cineastas filmando filmes autobiográficos, Paolo Sorrentino hizo lo propio de la mano de Netflix y recreando con pura nostalgia su dramática adolescencia en Nápoles. Una ciudad que vive con entusiasmo el fichaje de Maradona por el equipo local.

‘Aftersun’

La última joya de A24 que no obtuvo un merecido reconocimiento en estos Oscar 2023. La propuesta y ópera prima de Charlotte Wells no es sólo un ‘coming of age’ al uso, sino que utiliza la dicotomía de sus dos protagonistas para generar un fuerte contraste. La pequeña Sophie (Francesca Corio) está descubriendo cómo es la vida adulta, mientras que su padre Callum (Paul Mescal) intenta salir a flote en una crisis de los 30 en la que se da cuenta de que no ha conseguido cumplir ningún objetivo de su vida.