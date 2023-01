Paul Mescal protagonizará la nueva película del cineasta Richard Linklater

No llevamos ni dos semanas de 2023 y el actor Paul Mescal ya parece que ocupará dos de los proyectos más ambiciosos que se rodarán este año. Hace algunos días supimos que el actor británico habría sido el elegido por Ridley Scott para protagonizar Gladiator 2, interpretando a un Lucius adulto, el sobrino del malvado emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix. Pues bien, Mescal parece ser con diferencia el actor del momento, porque también ha sido designado por el realizador Richard Linklater para protagonizar su nuevo proyecto, Merrily We Roll Along.

La película es la adaptación homónima del compositor y letrista Stephen Sondheim, que partirá cómo no, de la obra de Broadway que crearon George S. Kaufman y Moss Hart. Merrily We Roll Along cuenta la historia de tres amigos que siguen carreras en diversas facetas de la industria del entretenimiento y cómo sus vidas cambian a medida que envejecen, aunque la historia se cuenta con una particularidad narrativa llamativa: está desarrollada en un orden cronológico inverso. Una particularidad que la convierte en un proyecto ideal para Linklater, un cineasta que ha basado prácticamente toda su filmografía en fijar el paso del tiempo como un eje fundamental de su narración.

Aunque ahora sea el actor de moda, gracias entre otras cosas a Aftersun, Paul Mescal no era la primera opción para abordar el papel protagonista del compositor Franklin Shepard, sino que este iba a ser interpretado por Blake Jenner, anterior colaborador de Linklater en Todos queremos algo. Mescal se une al proyecto en el que compartirá reparto con Ben Platt y Beanie Fledstein.

Para desgracia de los fans, este será otro experimento del cineasta detrás de la trilogía de Antes de amanecer. Merrily We Roll Along planea ser rodada abarcando un periodo de tiempo de veinte años con el objetivo de capturar con precisión el envejecimiento de los actores. Técnica que ya utilizo a menor escala en Boyhood. Cuando se le preguntó sobre cómo iba el proceso de grabación, Linklater señalo que tenía grabada una parte, con lo que quedarían otras ocho: “Rodamos el final. Lo estamos haciendo a medida que avanzamos. No es ‘infancia’. Hay un montón de lagunas. Nueve veces en 20 años. Hasta ahora, ha sido una experiencia maravillosa. Es bastante genial. Pero vamos, está muy lejos. No tengo mucho que decir al respecto”.

A raíz del proceso tan complicado de programación del rodaje, posiblemente no veamos la cinta hasta pasados varios años.