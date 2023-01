‘Gladiator 2’ comienza su preproducción con Paul Mescal como protagonista

Después de afrontar sus últimos periplos como cineasta con el Napoleón protagonizado por Joaquin Phoenix, Ridley Scott está preparado para comenzar la preproducción de Gladiator 2. Sí, habéis leído bien. La continuación de lo sucedido en la cinta del 2.000 por el traicionado general Máximo Décimo Meridio se centrará ahora en Lucius, el sobrino del déspota Cómodo e hijo de Lucilla, personaje interpretado en la historia por la actriz Connie Nielsen. Gracias a Deadline, hemos podido saber que el actor Paul Mescal heredará el personaje de Spencer Treat Clark.

Por el momento, lo que sabemos es que el casting se ha iniciado y que Scott jamás ha rehusado a dirigirlo. De hecho, las fuentes cercanas a la producción confirman que probablemente sea así, además produciendo la historia bajo su sello Scott Free con Michael Pruss y Doug Wick y Lucy Fisher de Red Wagon Entertainment. El diseñador de producción Arthur Max y el responsable de vestuario Janty Yates regresarían a sus puestos originales y según las principales especulaciones, ya estarían trabajando en la concepción del proyecto bajo un guion escrito por David Scarpa. Paralelamente, el cineasta de Alien ya habría tenido varias reuniones con Mescal desde la finalización del primer borrador el pasado noviembre de 2022.

Paul Mescal es por lo que se pude leer en los informes, una elección personal del propio Scott, que quedó encantado con el encuentro con el joven actor. Aunque para el papel, se barajaron nombres muy variados que iban desde Richard Madden (Juego de tronos) a Timothée Chalamet (Call me by your name) hasta Austin Butler (Elvis). Mescal está de moda gracias a la elogiada Aftersun y a la miniserie de 2020, Normal People.

Todavía no se han confirmado oficialmente ninguna de estas informaciones, pero la elección de Scott no es de extrañar, teniendo en cuenta que tampoco querrá una superestrella internacional para su rol protagónico. El 2021 no fue un gran año para el realizador, con dos sonoros fracasos en taquilla y la ambigüedad de la crítica tanto en El último duelo como en La casa Gucci. Sin embargo, este año apunta hacia la gloria con el biopic de Napoleón. También tiene pendiente el desarrollo de una precuela de la saga Alien y una serie sobre crimen y drogas llamada Sinking Spring. ¿Os gusta la elección de Mecal como un Lucius adulto en Gladiator 2? ¿En qué problemas se encontrará el ya adulto nieto de Marco Aurelio? El rodaje debería comenzar en algún punto de 2023 y estrenarse en 2024.