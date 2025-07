El comunicado de Mercadona sobre el rumor de su futuro que afecta a miles de usuarios

En los últimos días, miles de personas se han visto sorprendidas por una noticia que ha corrido como la pólvora por redes sociales: la supuesta salida a Bolsa de Mercadona. El rumor ha despertado el interés no sólo de clientes habituales de la cadena, sino también de usuarios atentos a todo lo que son las finanzas y tienen ganas de invertir en una empresa de referencia. Sin embargo, lo que parecía una gran oportunidad ha resultado no ser más que un bulo.

La mentira se ha extendido especialmente a través de plataformas como X e Instagram, donde se compartía información detallada sobre la presunta operación financiera. Según el mensaje viral, Mercadona iba a debutar en la Bolsa de Madrid el próximo 3 de agosto, con un precio de salida de 8 euros por acción y un volumen inicial de 10 millones de títulos. Para muchos, la noticia parecía plausible. Al fin y al cabo, se trata de una empresa sólida, con buena reputación y con un modelo de negocio que lleva años generando beneficios. Pero había un problema y es que se trataba de un mensaje completamente falso. Es por ello que Mercadona no ha tardado en responder. A través de sus canales oficiales, la compañía valenciana ha desmentido rotundamente la información.

El comunicado de Mercadona sobre su futuro

Desde la propia cuenta de Instagram de Mercadona, la compañía publicó un mensaje tachando de «FALSO» el anuncio que circulaba por redes sociales. La aclaración fue breve pero suficiente: no existe ninguna operación prevista para salir a Bolsa el 3 de agosto de 2025. La firma, presidida por Juan Roig, subrayó que este tipo de bulos aparecen con cierta frecuencia y que, cada cierto tiempo, se ven obligados a desmentirlos públicamente.

El contenido del bulo no era improvisado. Mencionaba datos aparentemente creíbles, como la red de tiendas en España y Portugal, la calidad de los productos y los precios competitivos de Mercadona. Incluso hablaba de su compromiso con los consumidores. Todo ello con el objetivo de dotar de veracidad a un mensaje que no tenía base alguna. La empresa ha sido clara: no está en sus planes actuales entrar en el mercado bursátil. Su estrategia sigue centrada en el crecimiento orgánico, la inversión sostenida y la mejora de la experiencia del cliente, sin necesidad de recurrir a los mercados financieros.

Un bulo bien construido que ha engañado a muchos

La publicación no sólo hacía mención a la fecha de la presunta salida a Bolsa de Mercadona, sino que también establecía detalles técnicos como el precio por acción y el número total de títulos. En apariencia, parecía una información filtrada o reservada, lo que hizo que muchos le dieran crédito.

Además, el lenguaje utilizado imitaba el estilo de los comunicados oficiales, incluyendo frases como «es el mayor grupo de distribución de España» o también “ofrece productos alimentarios y no alimentarios para las necesidades diarias de los hogares españoles”. Todo esto reforzaba la sensación de autenticidad. Pero era un montaje. Mercadona ha querido cortar de raíz cualquier especulación al respecto, advirtiendo a sus seguidores de que solo sus canales oficiales son fuente fiable de información.

Una empresa sólida pero sin planes bursátiles

Que Mercadona no tenga planes de salir a Bolsa no significa que no esté creciendo. De hecho, 2024 ha sido un año excelente para la compañía. Las ventas consolidadas aumentaron un 9%, alcanzando los 38.835 millones de euros. De esa cifra, 37.057 millones correspondieron al mercado español y 1.778 millones al negocio en Portugal, donde ya cuentan con 60 supermercados activos. En total, el grupo cerró el ejercicio con 1.674 tiendas.

Este crecimiento no ha sido casual. Mercadona ha implementado una estrategia firme de colaboración con proveedores e interproveedores, lo que ha permitido mejorar la calidad y reducir los costes. Por otro lado, en 2024, la cadena bajó 2.000 precios, lo que supuso un ahorro estimado de 650 millones de euros para sus clientes. Esta decisión refuerza su compromiso con el poder adquisitivo de las familias, algo especialmente relevante en un contexto de inflación y encarecimiento del consumo.

Récord histórico de beneficios en 2024

Además del aumento en ventas, la rentabilidad de Mercadona también ha alcanzado cifras históricas. El beneficio neto sobre ventas fue del 3,9%, gracias a una inversión sostenida que alcanzó los 1.045 millones de euros en el último año. Estos fondos se han destinado a mejorar la eficiencia, modernizar procesos y reforzar su modelo logístico, lo que ha tenido un impacto directo en la productividad de la compañía.

El resultado ha sido un beneficio neto de 1.384 millones de euros, un 37% más que el ejercicio anterior. De esa cifra, 1.109 millones se reinvirtieron en la propia empresa, mientras que 275 millones se distribuyeron como dividendos. Además, Mercadona compartió 700 millones de euros con su plantilla y abonó 716 millones en impuestos, lo que incluye 506 millones en Impuesto sobre Beneficios, con un tipo impositivo efectivo del 25%. Estos datos evidencian que, sin necesidad de cotizar en Bolsa, la compañía continúa siendo un referente de rentabilidad empresarial.