No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 22 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 760 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alonso se reafirma en su decisión, y es que Curro por fin va a tener un lugar digno en la familia. Carlo, finalmente, se ha comprometido con María Fernández en intentar ser ese padre que necesita el bebé. Pía no tarda en hacer ver a ambos que deben anunciar su compromiso a la mayor brevedad posible, por el bien de ese pequeño que están esperando.

Lejos de que todo quede ahí, Simona continúa profundamente preocupada por la boda de Toño y Enora, a pesar de que Candela hace todo lo que está en su mano para tratar de ser optimista, pero la situación no se lo está poniendo nada fácil. Enora y Toño engañan al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar. Eso sí, no tiene reparos a la hora de acusar a Manuel de estar ocultándole información del motor. Jacobo organiza un plan original para los niños y Martina, pero ella no puede dejar de pensar en Adriano. Margarita se reúne con Curro para hacerle saber que tiene una pista sobre la que trabajar para tratar de impedir que se celebre la boda entre Ángela y el Capitán de la Mata.

¿Qué sucede en el capítulo 761 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 23 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Margarita se siente verdaderamente incapaz de asegurar a Curro que su plan para impedir la boda de Ángela vaya a funcionar. Es más, desvela que la persona con la que pretende contactar es el Conde de Ayala.

Manuel, Toño y Enora se defienden de las suspicacias de Rivero y, por fortuna para ellos, salen airosos… por el momento. Enora mantiene que el comandante no sabe tanto como dice, mientras que la señora de Figueroa impone al mayordomo que la visite de noche en su alcoba. El Marqués de Luján encarga a Curro su primer trabajo como secretario, y es cuantificar su deuda con Leocadia.

El joven se muestra agradecido con Ángela por el hecho de que le diera un empujón para poder salir del servicio. Aun así, la tensión entre ellos continúa aumentando de forma considerable. María Fernández y Carlo no tienen ni la menor idea de cómo anunciar su relación a sus compañeros, mientras que Martina termina admitiendo a Adriano sus sentimientos. Cuando están a punto de besarse, son interrumpidos por Ángela y Alonso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.