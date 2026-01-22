No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 21 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 759 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Jacobo no duda un solo segundo en excusarse ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a la señora de Figueroa. Lorenzo presenta ante el comandante a Ángela, y lo hace como su prometida. Dadas las circunstancias, a ella no le queda más remedio que mentir.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jacobo vuelve a estar mal con Martina. Completamente harto de esta situación, Adriano no duda en aconsejarle que hable con ella. Manuel, Toño y Enora acuerdan no enseñarle todos los documentos al comandante, mientras que Pía no duda en organizar una encerrona a Carlo y María Fernández. Ambos acaban protagonizando una tensa discusión. Entre otras cuestiones, porque lo único que tienen en común es que están muy enfadados con la doncella. Martina opta por mentir a Jacobo una vez más, diciéndole que, si está mal, es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés. Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un romántico momento, mientras que Alonso anuncia frente a toda la familia y el comandante una gran noticia: Curro va a comenzar a ser su secretario.

¿Qué sucede en el capítulo 760 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 22 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo Alonso se reafirma en su decisión, y es que Curro finalmente va a tener un lugar digno en la familia. Todo ello mientras Carlo se ha comprometido a intentar ser el padre que necesita el hijo de María Fernández.

Pía no duda en hacerles ver que tienen que anunciar su compromiso por el bien del bebé, mientras que Simona continúa preocupada por la boda de Enora y Toño. Candela, por su parte, trata de ser lo más optimista posible. Toño y Enora se arriesgan a engañar al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar.

Y es que no ha tenido reparos a la hora de acusar a Manuel de estar ocultándole información del motor. En cuanto a Jacobo, se ha animado a organizar un plan original para los niños y Martina, pero ella se siente incapaz de dejar de pensar en Adriano. Margarita confiesa a Curro que tiene una pista en la que trabajar para poder impedir la boda de Ángela y el Capitán de la Mata. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.