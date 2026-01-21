La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 20 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 758 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Alonso ha prometido a Curro que no se olvida de buscar una solución a su situación de lacayo. Todo ello mientras Leocadia se ofrece para tratar de tantear a Lisandro respecto a este asunto. El Capitán de la Mata niega a Manuel estar detrás de la llegada del comandante, mientras que Pía habla con Carlo y María para que aflojen.

Aun así, es un hecho que ambos son bastante orgullosos y no parecen estar dispuestos a ceder. En cuanto a Samuel, hace todo lo que está en su mano para tratar de mediar con la intención de que Vera se relaje, de una vez por todas, con Teresa. La doncella parece que va a propiciar un acercamiento con ella, pero se niega a dar ese paso en el último momento. Tras haber sido convencidas por Toño, Simona y Candela deciden dar el paso de acercarse al refugio. El chico no tarda en proponer hacer churros para venderlos, mientras que Cristóbal y Teresa empiezan a afianzar su cariño. Sea lo que sea que ha surgido entre ellos, es evidente que va cobrando cada vez más fuerza. Martina trata de normalizar la situación con Adriano, pero ahora es él quien se niega a tener un acercamiento. Margarita no se cree que su hija esté bien, por lo que Martina acaba derrumbándose frente ella.

¿Qué sucede en el capítulo 759 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 21 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo Jacobo decide excusarse ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a la señora de Figueroa. El Capitán de la Mata presenta ante el comandante a Ángela como su prometida, por lo que a ella no le queda otra opción que fingir.

Todo ello mientras Jacobo vuelve a estar mal con Martina. Harto de la situación, Adriano le aconseja que lo hable con ella y aclare todo de una vez por todas. Manuel, Toño y Enora llegan a un acuerdo de no enseñarle al comandante todos los documentos, mientras que Pía organiza una encerrona a Carlo y María Fernández. Lo que no esperaba es que los dos acabasen discutiendo.

Martina opta por mentir a Jacobo una vez más, haciéndole saber que, si está mal, es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés. Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un momento romántico, mientras que el Marqués de Luján anuncia frente a toda la familia una gran noticia. ¿En qué consiste? En que Curro dejará de ser un simple lacayo para ser su secretario. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.