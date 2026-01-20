La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 19 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 757 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el comandante informa a Manuel que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno al motor. Leocadia niega estar implicada en este asunto. En cuanto a Lorenzo, sigue empeñado en celebrar la boda, por lo que exige a la señora de Figueroa y a Ángela una nueva fecha. La tensión entre Carlo y María Fernández va en aumento.

Tanto es así que esta situación no pasa desapercibido entre el servicio. Prudencio se presenta ante Candela y Simona, que lo reciben con ciertas reticencias por su aspecto. Tras visitar el refugio y conocer a Prudencio, Toño opta por convencer a ambas para que le echen una mano. Martina propone un plan romántico a Jacobo y el joven se sincera con Adriano, haciéndole saber que el beso de su prometida con ese hombre los ha unido más. Vera rompe a llorar, puesto que la ausencia de Lope le está destrozando. Es más, no puede evitar seguir sintiendo un profundo rencor hacia Teresa. En cuanto a Ángela, está profundamente desesperada con el asunto de la boda. Tanto es así que lo paga con Curro, al que reprocha que no esté haciendo nada para evitarlo. El joven se planta ante Alonso, haciéndole saber que quiere recuperar su estatus.

¿Qué sucede en el capítulo 758 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 20 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Alonso promete a Curro que no se olvida de buscar una solución a su situación, mientras que Leocadia se ofrece para tantear a Lisandro sobre este tema. El Capitán de la Mata, por su parte, niega a Manuel estar detrás de la inesperada llegada del comandante.

Pía habla con Carlo y con María Fernández para que cedan ante esta situación, pero los dos son tremendamente orgullosos. Samuel hace todo lo que está en su mano para mediar, y todo con la firme intención de que Vera se relaje con Teresa. La doncella parece que va a propiciar un acercamiento con ella, pero se niega a hacerlo en el último instante.

Simona y Candela van al refugio tras haber sido convencidas por Toño. Teresa y Cristóbal afianzan su vínculo, que va cobrando cada vez más fuerza. Martina hace todo lo que está en su mano para normalizar la situación con Adriano, pero ahora es él quien se niega a tener un acercamiento. Margarita no se cree que su hija esté bien, por lo que Martina acaba derrumbándose ante ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.