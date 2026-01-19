La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 16 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 756 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo María Fernández y Carlo han puesto las cartas sobre la mesa, pero acaban teniendo una fuerte discusión. Hasta tal punto que se niegan en rotundo a trabajar juntos. En cuanto a Teresa, deduce que existe algo personal entre ellos. Petra pide ayuda con la gestión del refugio, por lo que las cocineras no tardan en ofrecerse con cierto entusiasmo.

Lejos de que todo quede ahí, Jacobo ha querido pedir disculpas a Martina. La joven no da crédito cuando se entera de que ha sido Adriano el que ha animado a su prometido a recapacitar. Vera ha dado el paso de escribir una carta a Lope y no tarda en descubrir la importante casa en la que está trabajando el cocinero actualmente. Enora y Toño informan a Manuel de que tiene nuevas empresas a las que contactar, mientras que el Capitán de la Mata se muestra decidido a retomar los planes de boda con Ángela. Todo ello mientras un comandante del ejército se presenta sin previo aviso en el palacio con la intención de hablar personalmente con el heredero del Marquesado de Luján.

¿Qué sucede en el capítulo 757 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 19 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el comandante informa al heredero del Marquesado de Luján que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno a su motor. Leocadia niega estar implicada en el asunto, mientras que el Capitán de la Mata continúa empeñado en la boda.

Hasta tal punto que no duda en exigir a Leocadia y a Ángela una nueva fecha. La tensión entre María Fernández y Carlo aumenta de forma considerable. Algo que no pasa desapercibido entre el servicio. En cuanto a Prudencio, se presenta ante Simona y Candela, que lo reciben con ciertas reticencias por su aspecto. Tras haber visitado el refugio y haber conocido a Prudencio, Toño opta por convencer a las cocineras para que le echen una mano.

Martina propone a Jacobo un plan romántico, y este le cuenta a Adriano que el beso con ese hombre los ha unido aún más. Vera rompe a llorar debido a la ausencia de Lope, mientras que Ángela está desesperada por el tema de la boda. Tanto es así que lo paga con Curro. El joven no duda un solo segundo en hacerle saber a Alonso que quiere recuperar su estatus. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.