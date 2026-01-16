No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 15 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 755 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, han sido testigos de cómo Toño consigue que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones en caliente. Curro hace saber al Capitán de la Mata que no importa que consiga meter a Ángela en un manicomio, puesto que él la rescatará y se escaparán juntos. Toño se ha dado cuenta de que Simona y Candela se han propuesto visitar al tío de Enora, pero ha logrado detenerlas antes de que sea demasiado tarde.

Lejos de que todo quede ahí, Petra informa a Samuel que ella se va a hacer cargo del refugio con ayuda de Prudencio, por lo que van a conseguir salvar el lugar. Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no le molestó en absoluto, mientras que María Fernández no se alegra en absoluto del regreso de Carlo. Al fin y al cabo, el joven solamente regresó porque Pía y Samuel lo obligaron a hacerlo. Eso sí, el muchacho dice a la doncella que tienen que hablar, por lo que podrían tener entre manos la oportunidad perfecta para sincerarse como nunca. Con todo el dolor de su corazón, Adriano se ve en la obligación de animar a Jacobo a perdonar y a luchar por Martina. Todo ello mientras el psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 756 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 16 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Carlo y María Fernández ponen las cartas sobre la mesa y tienen una tensa discusión. Hasta tal punto que se niegan en rotundo a trabajar juntos. Teresa no tarda en darse cuenta de que existe algo personal entre ellos.

En cuanto a Petra, ha pedido ayuda con la gestión del refugio y las cocineras no tardan en ofrecerse a hacer todo lo que está en su mano. Jacobo, por su parte, se ha animado a pedir perdón a Martina, mientras que ella se queda sin palabras al descubrir que ha sido Adriano quien ha hecho recapacitar a su prometido.

En cuanto a Vera, se ha animado a escribir una a carta a Lope y no tarda en descubrir la importante casa para la que está trabajando el cocinero. Enora y Toño informan al heredero del Marquesado de Luján de que tienen entre manos nuevas empresas a las que contactar. A pesar de todo lo que ha sucedido, el Capitán de la Mata se muestra decidido a retomar los planes de boda con Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.