No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 14 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 754 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Jacobo ha querido pedir ayuda a su amigo Adriano para descubrir, de una vez por todas, quién es el culpable del beso. Lo hace sin tener ni idea de que tiene la respuesta más cerca de lo que imagina. Las cocineras inventan una excusa ante Teresa para tratar de ausentarse, mientras que Ángela recibe una segunda visita del psiquiatra.

Es entonces cuando la joven hace ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo. En cuanto a Curro, acude a la habitación de su amada para tratar de interesarse por ella, pero la señora de Figueroa se lo impide. Samuel acaba derrumbándose ante Petra como consecuencia del cierre del refugio, por lo que ella le anima a que no se rinda. Teresa ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Petra su gran secreto, y es que se ha besado con Cristóbal. Es más, le hace conocedora de todo lo que significó para ella. Las empresas acaban retirando su interés por la licencia del motor, por lo que el heredero del Marquesado de Luján cree firmemente que todo es culpa de Leocadia. Así pues, no tarda en ponerse en contacto con don Luis con la intención de romper, de una vez por todas, su acuerdo.

¿Qué sucede en el capítulo 755 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 15 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo Toño ha impedido que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones contundentes en caliente. Curro asegura al Capitán de la Mata que no le importa que acabe metiendo a Ángela en un manicomio, puesto que la rescatará y, posteriormente, se fugarán.

Lejos de que todo quede ahí, Toño ha descubierto que Simona y Candela tienen como objetivo visitar al tío de Enora pero, por suerte para él, ha logrado detenerlas a tiempo. Petra hace saber a Samuel que está dispuesta a hacerse cargo del refugio con ayuda de Prudencio, mientras que Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no le molestó en absoluto.

En cuanto a María Fernández, no se alegra en absoluto del regreso de Carlo, puesto que es consciente que solamente lo hizo porque Pía y Samuel le obligaron. El muchacho dice a la joven que tienen que hablar. ¿Se sincerará, después de todo? Con todo el dolor de su corazón, Adriano anima a Jacobo a perdonar a Martina y, sobre todo, luchar por ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.