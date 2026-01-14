La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 13 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 753 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pía no ha dudado un solo segundo en confesar a María Fernández que Carlo se ha marchado tras enterarse de que está embarazada. Como es de esperar, la joven acaba pagando su enfado con Vera. Finalmente, María se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, al ser consciente de que no está escribiendo muchas cartas como prometió.

Lejos de que todo quede ahí, Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, pero no va del todo bien. Es por eso que trata de detener las sesiones, pero Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas tan fácilmente. Samuel trata de evitarlo, pero acaba anunciando ante los afectados el cierre del refugio. Todo ello mientras Manuel pone a todo su equipo sobre aviso, y es que tienen que ser mucho más cautelosos que nunca, puesto que la señora de Figueroa va a intentar ir a por ellos. Candela y Simona organizan una misteriosa salida, mientras que Martina continúa negándose en rotundo a confesar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó. Curro no puede evitar asustarse ante la determinación de Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 754 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 14 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Jacobo pide ayuda a su amigo Adriano para descubrir quién es, realmente, el culpable del beso. Las cocineras se inventan una excusa ante Teresa para poder ausentarse por un tiempo, mientras que, en la segunda visita del psiquiatra, Ángela trata de hacer ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo.

Curro no tarda en acudir a la habitación de su amada para interesarse por ella, pero la señora de Figueroa se lo impide. Samuel no puede evitar derrumbarse ante Petra como consecuencia del cierre del refugio, mientras que ella le anima a no rendirse. Teresa confiesa a Petra su gran secreto, y es que se ha besado con Cristóbal. ¡Ha significado mucho para ella!

Lejos de que todo quede ahí, las empresas han decidido retirar su interés por la licencia del motor. Manuel no puede evitar creer que es culpa de Leocadia, por lo que llama a don Luis con la firme intención de romper, de una vez por todas, su acuerdo. ¿Se saldrá con la suya después de todo lo que ha sucedido en las últimas horas? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.