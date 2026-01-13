No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 12 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 752 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Ángela tiene cada vez más claro que prefiere el manicomio antes que casarse con Lorenzo. Todo ello mientras Curro ha pedido a Martina que explique a Ángela que ese lugar, en realidad, es un verdadero infierno. Pía inventa una excusa para cubrir a Carlo después de que haya desaparecido, pero sí desvela a María Fernández la verdad: le ha contado que el bebé que espera es suyo.

Lejos de que todo quede ahí, Teresa se siente verdaderamente incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal. Es más, no logra poner orden entre el servicio. Hasta tal punto que el ama de llaves trata de esquivar, en la medida de lo posible, al mayordomo. ¿De qué forma? Usando a Petra como excusa. Prudencio cuenta a Petra su dura historia y el motivo por el cual trató de acabar con su vida. Manuel se arma de valor para acercarse a Leocadia de buenas, aunque no tarda en advertirle que no la teme ni a ella ni a don Lisandro. Martina se niega en rotundo a confesar a Jacobo quién la besó, pero su prometido lo interpreta como una mala señal. Todo ello mientras el Capitán de la Mata aparece para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra.

¿Qué sucede en el capítulo 753 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Pía confiesa a María Fernández que Carlo ha escapado al enterarse de que está embarazada. La doncella no tarda en pagar su enfado con Vera. En cuanto a María, finalmente se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, quien no escribe muchas cartas.

Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, pero no le va del todo bien. Aunque trata de detener esas sesiones, Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas. Samuel trata de evitarlo pero acaba anunciando el cierre del refugio ante los afectados. Manuel ha puesto a su equipo sobre aviso: tienen que ser más cautelosos que nunca, puesto que Leocadia va a intentar ir a por ellos.

Simona y Candela traman una salida de lo más misteriosa, aunque se desconocen las intenciones. Martina sigue negándose a desvelar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó, mientras que Curro se asusta ante la inesperada determinación por parte de Ángela: ¿está dispuesta a hacerse pasar por loca? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.