Un soltero de ‘First Dates’ impacta con una confesión sexual: «Me masturbo dos veces al día»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías está dando a Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. En la entrega emitida el pasado miércoles 18 de febrero, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer a Miriam, que llegó pisando fuerte al restaurante más famoso de la televisión. «¡Impresionante!», exclamó el presentador al ver el vestuario escogido por la soltera. «No me voy a poner guapa para venir a verte…», alcanzó a decir la DJ. Carlos Sobera, tirando de curiosidad, quiso saber más sobre ella: «¿Te dedicas a la moda?». Ella no tardó en responder: «Eres muy listo…», comenzó diciendo, y añadió: «Desde pequeña me interesó la moda, es algo que es innato en mí», reconoció la madrileña, visiblemente emocionada. Pero no todo quedó ahí.

«Cuando falleció mi madre, dejó en el testamento que el dinero era para un viaje a Corea o para que estudiase moda, y cómo voy a decirle que no a una persona que se acaba de marchar de este mundo», comentó. Por si fuera poco, la soltera aseguró que había dos cosas esenciales en su vida, que eran la moda y el techno. «Soy DJ y no paro de pinchar en un montón de sitios, lo que he hecho fuera de la capital, y estoy viviendo un sueño. Desde que estuve en Fabrik… ¡Para arriba!», confesó. Su cita para esa noche fue Bruno, que descolocó al equipo con una confesión en su presentación: «Me masturbo dos veces al día, creo que es bastante, es un problema…». A pesar de todo, lo que más llamó la atención a Carlos Sobera de él fue su tatuaje. «Es de una productora de cine estadounidense que hace películas muy buenas», comenzó explicando.

Acto seguido, dio más detalles: «Estudié cine y quería hacer dirección de cine de autor en España, como Almodóvar. Pero ahora estoy enfocado en la creación de contenido de moda». Al ver a Miriam, indicó que era «una estética que mola ver, pero como yo no la llevo, no conecto con ella». La madrileña, por su parte, fue más allá: «Bruno es muy mono. Tiene una cara poco típica, una persona que no vería normalmente por la calle».

Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando empezaron a hablar de sus profesiones, por lo que el soltero confesó ser creador de contenido de moda en redes sociales. Ella se quedó sorprendidísima: «¡Qué fantasía, por favor!».

La comensal se sinceró con el equipo: «Cuando he visto que sabía tanto de moda, solo he podido pensar que era una persona muy interesante». Ahora bien, en lo que discreparon fue en los gustos musicales: «El techno me mola un rato, pero toda la noche no puedo porque tengo mi energía que va destinada a lo que me guste a nivel sonido. Prefiero el urbano», reconoció el soltero.

Y añadió: «Que tanto el gusto musical como de vestuario de Miriam sea del tecno, es algo a lo que no me puedo adaptar», explicó ante las cámaras de First Dates. Después de conocerse y de bailar en el reservado, la madrileña no tenía ese mismo pensamiento: «Bruno me ha gustado y es una persona que quiero mantener en mi vida. Me lo voy a llevar de fiesta».

En la decisión final de First Dates, Miriam reconoció que quería tener una segunda cita con Bruno, puesto que tenía la sensación de que podrían llegar a conectar. A pesar de todo, el creador de contenido en redes sociales respondió con un «sí, pero no». Acto seguido, lo explicó: «Sí volvería a quedar con ella, pero no del flow novios porque no estoy en el mundo del techno».