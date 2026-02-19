‘Balizazo’ de Bruselas al Gobierno

Le ha dicho la Comisión Europea al Gobierno español que eso de imponer la baliza V16 de forma unilateral, sin comunicárselo a Bruselas, incumple la obligación que tienen los gobiernos de dar cuenta de los proyectos de reglamentos técnicos, lo que puede conllevar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esa obligación -dice la CE- «implica requisitos técnicos específicos, conectividad y homologación vinculada a una infraestructura nacional», pues el Reglamento de la UE exige el reconocimiento mutuo de productos legalmente comercializados en otros Estados miembros. Es más, la Comisión añade que «la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior» con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Resulta una soberana tomadura de pelo que el Gobierno obligue a los españoles a rascarse el bolsillo para comprar una baliza que sólo es obligatoria en España y que, encima, se permita el lujo de pasarse por el arco del triunfo el Reglamento de la UE. Todavía Bruselas nos termina imponiendo una multa por saltarse Pedro Sánchez las normas comunitarias. Multa que pagaríamos todos a la vez que el Gobierno de Sánchez nos multa por no llevar la baliza que, en contra de los criterios comunitarios, nos ha impuesto este Ejecutivo para servir a los intereses de terceros, porque si fuera por nuestro interés y nuestra seguridad, la baliza V16 sería obligatoria en toda la UE. Vamos a ver: esto de la baliza es el negocio que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha montado con el dinero de los españoles a sus amiguetes. Bruselas le ha dicho al Ejecutivo que así no se hacen las cosas y que la dichosa baliza puede incluso ser contraria a la libertad de comercio. Y aquí, si no la llevas, multazo.