Última hora del posible ataque de Estados Unidos a Irán en directo: todas las novedades y noticias de Donald Trump en vivo
Sigue en directo la última hora del posible ataque de EEUU a Irán
EEUU estaría listo para atacar Irán este fin de semana
Los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU han informado al presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército del país podría estar listo para llevar a cabo ataques contra Irán este próximo fin de semana. Así se lo han comunicado en una reunión sobre la crisis con Irán.
No obstante, medios de Israel y de EEUU que citan fuentes de Seguridad Nacional aseguran que se espera que el plazo para tomar la decisión de atacar se extienda más allá de este fin de semana, y añaden que el Pentágono está trasladando temporalmente a parte del personal fuera de Oriente Medio.
Además, la impresión de Israel es que Trump aún no ha decidido cuándo será la acción final de EEUU contra Irán, incluso teniendo en cuenta su decepción por la negativa posición negociadora de Irán esta semana, lo que haría más probable el eventual ataque estadounidense contra Teherán, según The Jerusalem Post.
No hay acuerdo entre EEUU e Irán
Estados Unidos e Irán han mantenido en las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo. Donald Trump amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán y después enmarcó sus advertencias con el programa nuclear iraní.
Donald Tusk: «Puede que en unas horas la posibilidad de una evacuación no sea posible»
El primer ministro polaco ha advertido de que «puede que en unas pocas horas la posibilidad de una evacuación no sea posible». «Tómense esto en serio. Abandonen inmediatamente Irán y eviten viajar allí, ya que nadie podrá garantizar evacuaciones en caso de conflicto», ha señalado.
Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán «inmediatamente»
El Gobierno de Polonia ha pedido a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «inmediatamente» dado que «la posibilidad de un conflicto es muy real». «Por favor, abandonen inmediatamente Irán y no vayan a este país bajo ninguna circunstancia. No quiero asustar a nadie con los posible acontecimientos, pero todos sabemos de lo que estoy hablando», ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk.
Rusia pide contención a EEUU e Irán
El Kremlin ha alertado del «aumento sin precedentes» de las tensiones en Oriente Medio y ha pedido contención a Estados Unidos e Irán, en medio del despliegue militar impulsado por Donald Trump, a quien ha pedido «contención».
La presencia de la Armada en el Mediterráneo
La presencia de la Armada de EEUU ha ido aumentando paulatinamente en el Mediterráneo oriental en las últimas semanas hasta incluir:
- Dos portaaviones: el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, que viaja allí desde el Caribe.
- Doce buques de guerra.
- Cientos de aviones de combate.
- Múltiples sistemas de defensa aérea.
- Más de 150 vuelos de carga militar estadounidenses han transportado sistemas de armas y municiones a Oriente Medio.
Los asesores de Seguridad de EEUU informan a Trump de que el Ejército está listo
Los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU han informado al presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército del país podría estar listo para llevar a cabo un ataque contra Irán este fin de semana. Así se lo han comunicado en una reunión sobre la crisis con Irán.
Ataque inminente contra Irán
Estados Unidos podría lanzar un ataque contra el régimen de los ayatolás en Irán en los próximos días. Así se desprende de las informaciones publicadas en las últimas horas.
¿Ataque inminente a Irán?
Varios aviones de las fuerzas armadas estadounidenses han aterrizado y despegado de la base aérea de Rota, en Cádiz, en las últimas jornadas, según ha podido confirmar OKDIARIO. Los datos recogidos revelan la presencia de 10 Boeing KC-135R/T Stratotanker, 2 Grumman C-2A Greyhound y 2 Boeing KC-46A Pegasus, además de helicópteros de combate MH-60R. A este despliegue aéreo hay que sumarle el enorme envío de fuerzas navales hacia el Mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Concretamente, a finales de enero, el portaaviones USS Abraham Lincoln ya operaba en aguas de Oriente Medio, escoltado por destructores, cruceros y submarinos.