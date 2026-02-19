Última hora del posible ataque de Estados Unidos a Irán en directo: todas las novedades y noticias de Donald Trump en vivo

Los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU han informado al presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército del país podría estar listo para llevar a cabo ataques contra Irán este próximo fin de semana. Así se lo han comunicado en una reunión sobre la crisis con Irán.

No obstante, medios de Israel y de EEUU que citan fuentes de Seguridad Nacional aseguran que se espera que el plazo para tomar la decisión de atacar se extienda más allá de este fin de semana, y añaden que el Pentágono está trasladando temporalmente a parte del personal fuera de Oriente Medio.

Además, la impresión de Israel es que Trump aún no ha decidido cuándo será la acción final de EEUU contra Irán, incluso teniendo en cuenta su decepción por la negativa posición negociadora de Irán esta semana, lo que haría más probable el eventual ataque estadounidense contra Teherán, según The Jerusalem Post.