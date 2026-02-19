Ataque inminente a Irán: EEUU despliega al Ejército en la zona y ya hay movimientos en Rota

Estados Unidos se prepara para la guerra contra Irán. Varios aviones de las fuerzas armadas estadounidenses han aterrizado y despegado de la base aérea de Rota, en Cádiz, en las últimas jornadas, según ha podido confirmar OKDIARIO. Los datos recogidos revelan la presencia de 10 Boeing KC-135R/T Stratotanker, 2 Grumman C-2A Greyhound y 2 Boeing KC-46A Pegasus, además de helicópteros de combate MH-60R.

Estos modelos de aeronaves son piezas fundamentales para el restablecimiento en vuelo de cazas, permitiendo misiones de larga distancia sin necesidad de realizar escalas técnicas. Asimismo, algunos de estos aparatos están específicamente configurado para misiones de interdicción con armas de precisión y para neutralizar sistemas de defensa antiaérea enemigos en entornos hostiles.

Despliegue de cazas hacia Oriente Medio

Los mismos aviones de combate EA-18G Growlers y F-35 involucrados en la misión estadounidense para capturar a Nicolás Maduro comenzaron a desplegarse hacia Oriente Medio el pasado 29 de enero. Los cazas, procedentes de Puerto Rico y Virginia y apoyados por varios petroleros, llegaron a España ese mismo día.

A este despliegue aéreo hay que sumarle el enorme envío de fuerzas navales hacia el Mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Concretamente, a finales de enero, el portaaviones USS Abraham Lincoln ya operaba en aguas de Oriente Medio, escoltado por destructores, cruceros y submarinos.

Además, el 13 de febrero, el Pentágono confirmó que el USS Gerard R. Ford, el barco más poderoso de la flota norteamericana, se dirigía al mismo teatro de operaciones. Este buque, manteniendo la velocidad actual, llegaría a las costas de Israel este mismo fin de semana.

Entre tanto, las autoridades de Irán han anunciado maniobras navales conjunta con Rusia en aguas del golfo de Omán y parte del océano Índico. «El objetivo de estas maniobras es desarrollar la cooperación marítima conjunta y reforzar las relaciones entre las armadas de ambos países a la hora de diseñar y ejecutar operaciones conjuntas», ha dicho el vicealmirante Hasán Maqsudlu, portavoz de las maniobras.